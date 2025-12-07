Prima pagină » Știri externe » Român, arestat în Germania, după ce a bătut cu bestialitate două tinere care se sărutau într-un tramvai. Acuzații de vătămare corporală gravă

Ruxandra Radulescu
07 dec. 2025, 16:18, Știri externe
Un român a lovit cu pumnii și picioarele două tinere de 18 și 19 ani, care s-au sărutat într-un tramvai din Bremen, Germania. Acesta a lăsat-o inconștientă pe una dintre victime și a rănit-o grav pe cealaltă. Bărbatul a fost arestat și, în prezent, este cercetat penal pentru vătămare corporală gravă. De asemenea, autoritățile investighează cazul și sub acuzația de infracțiuni de motivate de ură. 

Incidentul a avut loc vineri 5 decembrie, după ora 23:00, la stația Haferkamp, din Breme, în tramvaiul 8. Agresorul, în vârstă de 25 de ani, a început, brusc, să agreseze două tinere lesbiene, care se călătoreau spre Gara Centrală.

Atacul a fost de o violență extremă. Bărbatul a bătut-o pe tânăra de 18 ani când aceasta și-a pierdut cunoștința. Chiar și când fata s-a prăbușit la pământ, acesta a continuat să o lovească cu picioarele în zona abdomenului. Cele două tinere au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Putătoarea de cuvânt al Poliției, Franka Haedke, a transmis că individul s-a apropiat de ele după gestul de afecțiune, le-a insultat, apoi conflictul a escaladat rapid.

„După ce le-a insultat, între ei a izbucnit un schimb de replici, iar bărbatul le-a lovit brusc cu pumnul în față”, a declarat Haedke.

Echipajele de poliție au oprit tramvaiul și l-au săltat pe agresor. Purtătoarea de cuvânt a precizat că, pe numele acestuia, a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală gravă. De asemenea, cazul este investigat și de departamentul pentru infracțiuni motivate de ură.

Autoritățile au transmis duminică dimineață, că românul era cunoscut pentru infracțiuni violente.

Poliția investighează dacă au existat martori și ce reacția au avut la momentul agresiuni. În mijloacele de transport există sistem de supraveghere video, iar anchetatorii verifică în prezent dacă momentul agresiunii a fost surprins pe camere.

FOTO: Profimedia

