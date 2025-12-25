Rubla rusească a încheiat anul în top 5 cele mai profitabile active după platină, argint, paladiu și aur, potrivit Bloomberg.

Agenția notează că rubla s-a apreciat cu 45% de la începutul anului și se tranzacționează în prezent la aproximativ 78 de ruble pentru 1 dolar, ceea ce arată cea mai mare creștere dintre principalele monede ale lumii.

Factorul cheie al acestei aprecieri a fost scăderea bruscă a cererii de valută străină în Rusia, pe fondul sancțiunilor internaționale, în timp ce o politică monetară restrictivă a sporit atractivitatea activelor în rublă.

Cu toate acestea, creșterea cursului de schimb pune și probleme economiei: apreciarea rublei reduce veniturile din rublă ale exportatorilor de petrol, gaze și alți exportatori, ceea ce, printre altele, afectează negativ îndeplinirea planurilor de venituri bugetare.

Foto: envato

