Prima pagină » Știri externe » Bloomberg: Rubla rusească, în top 5 cele mai valoaroase active în 2025, alături de platină, paladiu sau aur. Ce investiții completează topul

Bloomberg: Rubla rusească, în top 5 cele mai valoaroase active în 2025, alături de platină, paladiu sau aur. Ce investiții completează topul

Olga Borșcevschi
25 dec. 2025, 17:37, Știri externe
Bloomberg: Rubla rusească, în top 5 cele mai valoaroase active în 2025, alături de platină, paladiu sau aur. Ce investiții completează topul

Rubla rusească a încheiat anul în top 5 cele mai profitabile active după platină, argint, paladiu și aur, potrivit Bloomberg.

Agenția notează că rubla s-a apreciat cu 45% de la începutul anului și se tranzacționează în prezent la aproximativ 78 de ruble pentru 1 dolar, ceea ce arată cea mai mare creștere dintre principalele monede ale lumii.

Factorul cheie al acestei aprecieri a fost scăderea bruscă a cererii de valută străină în Rusia, pe fondul sancțiunilor internaționale, în timp ce o politică monetară restrictivă a sporit atractivitatea activelor în rublă.

Cu toate acestea, creșterea cursului de schimb pune și probleme economiei: apreciarea rublei reduce veniturile din rublă ale exportatorilor de petrol, gaze și alți exportatori, ceea ce, printre altele, afectează negativ îndeplinirea planurilor de venituri bugetare.

Foto: envato

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Vladimir Putin i-a urat lui Donald Trump un Crăciun fericit, anunță Kremlinul

Putin testează reacția NATO chiar în ziua de Crăciun. Rusia a trimis două bombardiere strategice în nordul Marii Britanii

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI SUA publică documente din mandatele președintelui George W. Bush. Ce spunea Vladimir Putin despre Ucraina și NATO încă din 2001
18:25
SUA publică documente din mandatele președintelui George W. Bush. Ce spunea Vladimir Putin despre Ucraina și NATO încă din 2001
VIDEO Mii de turiști se calcă în picioare ca să petreacă ziua de Crăciun, pe cea mai cunoscută plajă din Australia
18:09
Mii de turiști se calcă în picioare ca să petreacă ziua de Crăciun, pe cea mai cunoscută plajă din Australia
2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000 de km pătrați din pământul Ucrainei. Trump vrea pace cu orice preț. Zelenski are propriul plan. Cum arată după aproape 4 ani, războiul din Ucraina
17:56
2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000 de km pătrați din pământul Ucrainei. Trump vrea pace cu orice preț. Zelenski are propriul plan. Cum arată după aproape 4 ani, războiul din Ucraina
INEDIT Cum petrec Crăciunul Astronauții NASA de la bordul navei spațiale ISS. Meniul cinei festive este unul cu totul special
17:08
Cum petrec Crăciunul Astronauții NASA de la bordul navei spațiale ISS. Meniul cinei festive este unul cu totul special
MESAJ Vladimir Putin i-a urat lui Donald Trump un Crăciun fericit, anunță Kremlinul
17:03
Vladimir Putin i-a urat lui Donald Trump un Crăciun fericit, anunță Kremlinul
Mediafax
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina, singurele pe minus
Digi24
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Cancan.ro
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Crăciun sărbătorit în secret, în Coreea de Nord. Familiile riscă pedepse aspre pentru împodobirea unui brad
Mediafax
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Cancan.ro
-17 grade Celsius în România. Pe ce dată vine "iarna secolului", potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit că anotimpurile Pământului sunt ciudat de desincronizate

Cele mai noi