Cu doar patru zile înainte de debut, Federația Rusă a amânat Festivalul Internațional de Muzică Militară „Turnul Spasskaia” până în 2027.

Festivalul a fost inaugurat în 2007 la inițiativa președintelui rus Vladimir Putin. A fost unul dintre cele mai importante parade militare ale Rusiei, alături de Ziua Victoriei de pe 9 mai și Ziua Marinei de pe 30 iulie.

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Motivul amânării festivalului

Amânarea evenimentului a avut loc după ce în noaptea precedentă, Moscova a fost vizată de 600 de drone ucrainene care au lovit spații de stocare Wildberries și depozite de logistică, provocând incendii masive. Motivul invocat pe site-ul oficial: „circumstanțe independente de voința organizatorilor”. În primii ani, concertau formații din UE, Canada și Australia, dar după invazia rusă a Ucrainei, prezența internațională s-a restrâns.

Evenimentul a mai fost anulat și în 2020, din cauza pandemiei de coronavirus. Temerile Kremlinului de atacurile ucrainene au crescut. Kievul a condus timp de 40 de zile o campanie de bombardamente cu drone asupra infrastructurii energetice de pe teritoriul Rusiei. Cu toate că ucrainenii n-au reușit să-l preseze destul pe liderul de la Kremlin să se prezinte la masa negocierilor, economia rusă a înregistrat pagube semnificative.

Evenimentele publice au devenit tot mai rare la Moscova. De exemplu, pe 9 mai, parada de Ziua Victoriei s-a desfășurat într-un format restrâns, fără tehnică militaăr grea, iar concertul de Ziua Rusiei din iunie a fost anulat.

Sursa Foto: Spasskaya Tower