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Rusia amână unul dintre cele mai mari festivaluri până în 2027 de teama unui atac ucrainean

Rusia amână unul dintre cele mai mari festivaluri până în 2027 de teama unui atac ucrainean
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Cu doar patru zile înainte de debut, Federația Rusă a amânat Festivalul Internațional de Muzică Militară „Turnul Spasskaia” până în 2027. 

Festivalul a fost inaugurat în 2007 la inițiativa președintelui rus Vladimir Putin. A fost unul dintre cele mai importante parade militare ale Rusiei, alături de Ziua Victoriei de pe 9 mai și Ziua Marinei de pe 30 iulie.

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Motivul amânării festivalului

Amânarea evenimentului a avut loc după ce în noaptea precedentă, Moscova a fost vizată de 600 de drone ucrainene care au lovit spații de stocare Wildberries și depozite de logistică, provocând incendii masive. Motivul invocat pe site-ul oficial: „circumstanțe independente de voința organizatorilor”. În primii ani, concertau formații din UE, Canada și Australia, dar după invazia rusă a Ucrainei, prezența internațională s-a restrâns.

Evenimentul a mai fost anulat și în 2020, din cauza pandemiei de coronavirus. Temerile Kremlinului de atacurile ucrainene au crescut. Kievul a condus timp de 40 de zile o campanie de bombardamente cu drone asupra infrastructurii energetice de pe teritoriul Rusiei. Cu toate că ucrainenii n-au reușit să-l preseze destul pe liderul de la Kremlin să se prezinte la masa negocierilor, economia rusă a înregistrat pagube semnificative.

Evenimentele publice au devenit tot mai rare la Moscova. De exemplu, pe 9 mai, parada de Ziua Victoriei s-a desfășurat într-un format restrâns, fără tehnică militaăr grea, iar concertul de Ziua Rusiei din iunie a fost anulat.

Sursa Foto: Spasskaya Tower

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