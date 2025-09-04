Prima pagină » Știri externe » Rusia avertizează Occidentul împotriva oferirii garanțiilor de SECURITATE Ucrainei, considerându-le un „pericol pentru continentul european”

04 sept. 2025, 09:18, Știri externe
Rusia a denunțat, joi, dorința Kievului de a obține garanții de securitate din partea statelor occidentale, avertizând că acestea sunt percepute drept „garanții de pericol pentru continentul european”.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a subliniat că Rusia consideră „absolut inacceptabile” garanțiile de securitate solicitate de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care urmează să fie discutate joi, la o reuniune a „Coaliției celor dispuși”.

„Acestea nu sunt garanții de securitate pentru Ucraina, ci garanții de pericol pentru continentul european”, a declarat Zaharova la o conferință desfășurată la Vladivostok, conform cotidianului Le Figaro.

Vladimir Putin a efectuat o vizită de patru zile în China, participând la summitul OCS și purtând discuții trilaterale cu premierul Indiei, Narendra Modi,  și cu președintele Chinei, Xi Jinping. Cei trei lideri și-au reiterat angajamentul de a colabora pentru a contracara amenințările impus de Occident.

Tensiunile dintre Rusia și SUA revin

Putin, s-a întâlnit, miercuri, cu omologul său nord-coreean, Kim Jong-un, la Beijing, cu ocazia participării la parada militară care comemorează sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Președintele rus le-a mulțumit soldaților nord-coreeni care „au luptat cu curaj și eroism” în regiunea Kursk, asigurând că „Rusia nu va uita niciodată pierderile suferite” de forțele armate nord-coreene.

„Aș dori să vă mulțumesc în numele poporului rus pentru participarea noastră comună la lupta împotriva neonazismului contemporan”, a declarat Putin, reluându-și discursul pentru a justifica ofensiva din Ucraina, lansată în 2022.

Trump a criticat întâlnirea de la Beijing, acuzându-i pe Putin, Xi Jinping și Kim Jong-Un că intenționează să conspire împotriva Statelor Unite. Acuzațiile lui Trump au fost respinse de un consilier al Kremlinului, Iuri Ușakov, care a subliniat importanța SUA în evoluția politicii internaționale actuale.

„Aș dori să spun că nimeni nu a intenționat să conspire împotriva Statelor Unite. Mai mult, pot spune că toată lumea înțelege rolul pe care Statele Unite, Administrația Trump și președintele Donald Trump îl joacă în narativele globale de astăzi”, a declarat Ușakov

Foto: Profimedia

