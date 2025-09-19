Rusia continuă PROVOCĂRILE /Avioane ruse au survolat la joasă altitudine o platformă petrolieră poloneză

Două avioane militare ruse au survolat, vineri după-amiază, o platformă petrolieră poloneză din Marea Baltică, la câteva ore după un incident produs în spațiul aerian al Estoniei, anunță autoritățile poloneze.

”Două avioane de vânătoare ruse au survolat la joasă altitudine platforma Petrobaltic. Zona de securitate a platformei petroliere a fost încălcată”, a comunicat Poliția de Frontieră poloneză, citată de Agenția France-Presse și de cotidianul Le Figaro.

Au fost informate forțele militare poloneze și alte servicii specializate. Nu au fost semnalate daune materiale în urma acestui incident, care intervine pe fondul tensiunilor extreme dintre Rusia și Alianța Nord-Atlantică.

Anterior, trei avioane militare ruse au pătruns în mod neautorizat, vineri, în spațiul aerian al Estoniei, tot în zona Mării Baltice. Incidentul s-a produs deasupra Insulei Vaindloo. Trei avioane de vânătoare de tip MIG-31 au pătruns neautorizat în spațiul aerian al Estoniei și au rămas 12 minute. Nu aveau dispozitivele de identificare activate, iar piloții nu au comunicat cu turnul de control.

”Rusia a încălcat deja de patru ori spațiul aerian al Estoniei anul acesta, ceea ce este total inacceptabil. Dar incursiunea de astăzi, care a implicat trei avioane de vânătoare, este brutală și fără precedent. Tentativele din ce în ce mai frecvente ale Rusiei de a ne testa frontierele și agresiunea din ce în ce mai intensă trebuite contracarate prin intensificarea rapidă a presiunilor politice și economice”, a declarat Margus Tsahkna, ministrul eston de Externe.

În ultimele săptămâni, drone militare ruse au pătruns neautorizat în Polonia și România, ceea ce a atras critici vehemente din partea Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice. NATO va intensifica măsurile de apărare antiaeriană pe flancul de est.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trump s-a înțeles cu Xi Jinping asupra vânzării TikTok /Liderul SUA anunță „PROGRESE” în relațiile bilaterale și în oprirea războiului din Ucraina

Prim-ministrul interimar al NEPALULUI s-a angajat să adopte o politică reformatoare/ „Protestele reflectă aspirațiile tinerei generații”