Rusia continuă să atace marile orașe ale Ucrainei pentru a-l presa pe Zelenski să accepte planul de pace al lui Trump

04 dec. 2025, 05:00, Știri externe

Armata rusă continuă să atace orașe ale Ucrainei. O serie de explozii au fost raportate în Odesa. De asemenea, au fost raportate bombardamente rusești și în Kiev, Harkiv și Dnipro.

În unele zone ale orașelor s-a oprit curentul electric. Atacurile, inițial, au fost direcționate împotriva infrastructurii energetice.

Între timp, emisarul diplomatic din partea SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, se vor întâlni pe 4 decembrie la Miami cu Rustem Umierov, fost ministru al Apărării din Ucraina, informează Associated Press.

Kiril Dmitriev, șeful de investiții directe din Rusia (stânga), și emisarul special al SUA, Steve Witkoff (dreapta) - la o întâlnire de pe 11 aprilie 2025

Kiril Dmitriev, șeful de investiții directe din Rusia (stânga), și emisarul special al SUA, Steve Witkoff (dreapta) – la o întâlnire de pe 11 aprilie 2025

Trump: Cred că Putin vrea să oprească războiul

Întrebat de un reporter cum decurg eforturile pentru încetarea conflictului ruso-ucrainean  după discuțiile de la Moscova dintre Vladimir Putin și delegația SUA condusă de emisarul Steve Witkoff, precum și de ginerele președintelui american Jared Kushner, Donald Trump a răspuns:

„Nu știu ce face Kremlinul. Pot să spun că ei au avut o întâlnire rezonabilă și bună cu președintele Putin. Vom afla. Este un război care n-ar fi trebuit să pornească niciodată dacă eram președinte. Am avut alegeri fraudate în 2020.”

Concluziile discuțiilor SUA-Rusia de la Moscova

Fostul ambasador rus în SUA și diplomatul Iuri Usakov  a declarat că s-au pregătit mai multe variante ale unui plan de pace pentru rezolvarea conflictului din Ucraina, discutate în timpul întâlnirii de la Kremlin. În timpul întâlnirii de la Kremlin, a fost discutat în detaliu rezolvarea conflictului din Ucraina.

A  fost discutată și problema teritorială și nu a fost acceptată vreo variantă de compromis al planului de pace din Ucraina, unele propuneri ale SUA fiind considerate acceptabile pentru Rusia, altele fiind însă respinse.

Rusia și SUA vor continua dialogul

Putin i-a transmis lui Trump un „salut prietenos” prin intermediul lui Witkoff, precum și o serie de semnale politice importante, ceea ce înseamnă că vor continua contactele dintre Rusia și SUA.

Conversația lui Putin cu Witkoff a fost „constructivă, foarte utilă și bogată în conținut. Și Kirill Dmitriev, om de afaceri și emisar,  a declarat că întâlnirea lui Putin cu Steve Witkoff și Jared Kushner a fost „productivă”.

