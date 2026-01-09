Potrivit unei legi din 1952, forțele militare ale Danemarcei sunt obligate să deschidă imediat focul în cazul unei invazii pe teritoriul țării, arată publicația daneză Berlingske, care citează un ordin din 1952. Ministerul Apărării din Danemarca a confirmat ziarului că soldații vor fi nevoiți să tragă dacă trupele americane ar lansa un atac asupra Groenlandei.

O lege din 1952 le permite soldaților danezi să deschidă focul în cazul unei invazii

În Danemarca există o directivă militară stabilită prin decret regal în 1952, cunoscută sub numele de Forholdsordren, care obligă soldații să riposteze imediat în cazul unui atac asupra teritoriului danez, fără a mai aștepta ordine de la superiori.

În cazul unei invazii sau al unui atac armat, forțele vizate trebuie să deschidă focul și să intre în luptă instantaneu. Directiva specifică clar că aceștia trebuie să acționeze chiar dacă nu a fost declarată oficial starea de război sau dacă propriii comandanți nu sunt încă la curent cu atacul.

Mai mult, soldații au ordin să ignore orice comandă de a înceta lupta sau de a se preda, dacă acea comandă nu este confirmată în mod cert de autoritățile competente. Practic, orice ordin de capitulare primit prin canale nesigure trebuie tratat ca fiind fals.

O lege care are menirea de a evita dezastrul din al Doilea Război Mondial

Regula a fost introdusă după lecțiile dure din Al Doilea Război Mondial. În aprilie 1940, când Germania Nazistă a invadat Danemarca, comunicațiile s-au prăbușit rapid, iar lipsa unor ordine clare a dus la o capitularea țării în scurt timp. Directiva din 1952 a fost creată pentru a preveni repetarea acestui scenariu – „Niciodată un nou 9 aprilie”.

Această lege a revenit în atenția presei internaționale de curând, în contextul amenințărilor venite din partea lui Donald Trump cu privire la intențiile sale asupra insulei Groenlanda.

Deciziile lui Trump îi sperie pe prieteni și îi nedumerește pe dușmani

Acțiunile lui Donald Trump și declarațiile din ultimul timp cu privire la controlul total al emisferei vestice îi sperie mai degrabă pe aliați și îi nedumerește pe dușmani. După acțiunile întreprinse asupra Venezuelei, Trump a ridicat pretenții și despre Groenlanda. Reacțiile europenilor nu au încetat să apară, unde mai mulți lideri au condamnat spusele președintelui american și an declarant că vor fi alături de Danemarca în orice mod posibil pentru a împiedica cedarea Groenlandei.

Politicienii danezi au solicitat recent prezența trupelor germane și franceze în Groenlanda pentru a descuraja o eventuală intervenție militară din partea Statelor Unite, arată publicația germane Welt. Deputatul conservator Rasmus Jarlov a declarat că ar fi înțelept să fie primiți aliați „astfel încât prețul unei invazii militare pentru americani să fie extrem de mare”.

Liderul de stânga, Pelle Dragsted, a avertizat că „trebuie să clarificăm faptul că ar fi un conflict armat” și că americanii nu pot „pur și simplu să aterizeze cu un elicopter în Nuuk și să ridice steagul SUA”.

Recomandările autorului: