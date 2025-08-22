Prima pagină » Știri externe » Scădere peste așteptări a economiei Germaniei în trimestrul doi. Bundesbank se așteaptă la o STAGNARE în trimestrul trei

22 aug. 2025, 13:23, Știri externe
În al doilea trimestru din 2025, economia Germaniei a înregistrat o scădere mai mare decât se estima inițial, din cauza rezultatelor mult mai slabe ale companiilor din industria manufacturieră.

Evoluția a venit după o creștere a exporturilor către SUA la începutul anului, care avea scopul de a evita plata taxelor vamale ale Administrației Trump.

Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,3% față de trimestrul anterior, a anunțat vineri biroul național de statistică al Germaniei, revizuind în scădere estimarea preliminară de -0,1%.

Evoluția investițiilor a fost, de asemenea, un factor negativ important – investițiile au scăzut cu 1,4% – în timp ce consumul privat a oferit un sprijin semnificativ mai mic decât se credea inițial.

„Producția industrială, în special, a avut performanțe mai slabe decât s-a presupus inițial”, a declarat agenția de statistică într-un comunicat.

Un regres pentru cea mai mare economie a Europei

Contracția economică marchează un regres pentru cea mai mare economie a Europei și spulberă speranțele că Germania va putea ieși în curând din recesiunea de doi ani care a urmat începerii războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

În primele trei luni ale anului 2025, PIB-ul Germaniei a crescut cu 0,3% dar acest lucru s-a datorat parțial exporturilor către SUA.

În iulie, Uniunea Europeană a ajuns la un acord cu președintele Donald Trump, care va rezulta în impunerea unor taxe vamale de 15% pe majoritatea exporturilor din UE – un acord care a fost aspru criticat de industria germană.

Economia germană suferă, de asemenea, din cauza unei creșteri globale slabe, incertitudinii geopolitice și problemelor de lungă durată, cum ar fi îmbătrânirea forței de muncă și birocrația excesivă. notează Bloomberg.

Bundesbank a avertizat joi în raportul său lunar că PIB-ul ar putea din nou să nu crească în al treilea trimestru, și că cel mai probabil va exista o stagnare.

În același timp, planurile noului Guvern german de a crește masiv cheltuielile pentru apărare și infrastructură au adus un oarecare optimism, efectele urmând să apară probabil în 2026.

