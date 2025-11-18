Prima pagină » Știri externe » Scandalul de corupție din Ucraina pune sub semnul întrebării viitorul politic al lui Volodimir Zelenski

Scandalul de corupție din Ucraina pune sub semnul întrebării viitorul politic al lui Volodimir Zelenski

18 nov. 2025, 22:23, Știri externe
Volodimir Zelenski ar putea pierde puterea în Ucraina nu din cauza războiului cu Rusia, ci din cauza scandalului de corupție care a provocat nemulțumiri atât pe plan extern, cât și pe plan intern, în rândul ucrainenilor de rând, scrie Wall Street Journal.

Acuzațiile de corupție i-au înfuriat pe ucrainenii care trec în fiecare zi prin greutățile războiului. Încă de la începutul invaziei ruse din februarie 2022, cetățenii din clasa de mijloc au donat bani pentru a ajuta unitățile militare să cumpere drone sau vehicule. Acum, ucrainenii cred că liderii lor se îmbogățeau în timp ce oamenii de rând făceau sacrificii. Pe lângă asta, ancheta procurorilor adaugă o nouă insultă la adresa ucrainenilor. În timp ce mare parte din țară se confruntă cu pene de curent și multe locuințe nu au încălzire, ancheta NABU arată că unele contracte pentru instalarea de protecție la centrele energetice au fost amânate după ce un oficial de la Energoatom aștepta un comision mai mare.

Procurorii anticorupție spun că operațiunea NABU face parte dintr-o luptă pentru demontarea culturii cleptocratice din Ucraina, care datează încă din epoca sovietică. Corupția a fost una dintre cele mai mari probleme politice din Ucraina de când țara și-a câștigat independența, în 1991. Furia ucrainenilor față de abuzurile de la vârful politicii a alimentat Revoluția din 2014, care l-a înlăturat atunci de la putere pe Viktor Ianukovici. Grandioasa sa reședință personală a fost transformată într-un muzeu al corupției, deschis publicului.

Cu toate că Volodimir Zelenski a fost ales președinte pe o platformă anticorupție, ucrainenii se întreabă acum dacă acesta a rămas cu adevărat dedicat acestei cauze. La începutul mandatului său, Zelenski înregistra videoclipuri prin care încuraja cetățenii să raporteze orice caz de corupție la NABU, agenție care operează în mare parte în afara controlului direct al președintelui. Pe măsură ce anii au trecut, au apărut întrebări cu privire la cât de dedicat a rămas președintele în eradicarea corupției din Ucraina.

În 2020, o anchetă NABU privind un adjunct al șefului biroului prezidențial a fost retrasă de la agenția anticorupție și înmânată procurorului general, care este numit de președinte. Această mișcare a fost percepută pe scară largă în Ucraina ca un efort de a proteja un aliat politic al lui Zelenski. Întrebări similare au apărut și în cazul actualului scandal de corupție, care a zguduit atât opinia publică din Ucraina, cât și pe cea internațională. Timur Mindici, principalul vizat în scandal și un apropiat al lui Zelenski, a părăsit țara cu doar cu câteva ore înainte ca autoritățile să înceapă perchezițiile.

În străinătate, întrebările cu privire la viitorul politic al lui Volodimir Zelenski sunt la fel de evidente. Donald Trump și-a exprimat de multe ori reticența de a mai trimite arme și alte ajutoare Ucrainei, în timp ce alți oficiali americani au pus la îndoială modul în care Kievul folosește fondurile primite din Statele Unite. Acuzațiile de corupție din administrația Zelenski riscă să determine Washingtonul să închidă robinetul de ajutor pentru Kievului. La nivel european, aceste acuzații nu sunt nici ele ignorate. Cel mai vocal critic rămâne în continuare premierul Ungariei, Viktor Orban, iar oficiali ai Uniunii Europene și lideri de stat și-au exprimat, de asemenea, reticențe privind eforturile anticorupție ale Kievului.

