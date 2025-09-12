Franța fierbe în contextul protestelor organizate în toată țara de mișcarea „Blocăm totul”.

Procurorii francezi au anunțat că au deschis mai multe anchete care vizează posibile ingerințe străine în țară, inclusiv în organizarea de proteste împotriva conducerii statului.

Autoritățile franceze declară că nu au detectat interferențe străine coordonate, la scară largă, înaintea protestelor „Blocăm totul” din 10 septembrie, deși unii actori străini încearcă să amplifice mobilizarea din mediul online, scrie RFI.

Nouă cazuri privind interferența străină sunt instrumentate de parchetul din Paris începând din octombrie 2023, potrivit Le Figaro. Procurorul Laure Beccuau a declarat vineri, la BFMTV, că toate cazurile analizate privesc „Parisul și regiunea pariziană, deoarece alte cazuri au fost preluate de instanțe periferice”.

„Unii sponsori au fost identificați (…) așa că suntem pe deplin convinși că aceste acte sunt operațiuni intenționate. De ce? Pentru că modul lor de operare este similar. Este vorba de persoane de origine străină care sosesc din Europa de Est și care stau pe teritoriul francez pentru scurt timp pentru a-și săvârși acțiunile. Uneori, fac fotografii cu ceea ce au făcut și le trimit peste granițe sponsorilor”, a explicat procurorul din Paris.

Ingerințe străine în Franța

În aprilie, Franța a acuzat oficial agenția de informații militare a Rusiei de efectuarea de atacuri cibernetice împotriva instituțiilor franceze, inclusiv a campaniei prezidențiale din 2017 a președintelui Emmanuel Macron și a organizațiilor legate de Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Se ridică acum întrebări cu privire la ideea că unele state ar fi încercat să se amestece în protestele Bloquons Tout! (Blocăm totul).

O sursă guvernamentală specializată în afaceri digitale a declarat pentru postul public de radio că nu există dovezi ale unei campanii „masive”, dar a subliniat „amplificarea oportunistă” de către rețele legate de Iran, Rusia și Algeria.

Analiștii de la grupul francez de informații digitale Projet Fox au urmărit sute de conturi false, în principal pe X (fostul Twitter), care încearcă să promoveze hashtag-uri precum #10septembre2025 și #MacronDémission.

Un grup de conturi, atribuite Iranului, include profiluri cu imagini generate de inteligență artificială și apeluri repetate la proteste sau la demisia președintelui francez.

Deși autoritățile susțin că sunt implicate forțe străine, se pare că nici francezii nu susțin actuala conducere a țării. Potrivit unui sondaj realizat de Institutul Elabe pentru BFMTV, 64% dintre francezi doresc demisia președintelui Emmanuel Macron.

Conform sondajului, 74% dintre francezi sunt mulțumiți de dizolvarea guvernului condus de premierul François Bayrou. Însă protestele de stradă survenite imediat după acest eveniment au scos în față o nouă realitate: majoritatea cetățenilor (64%) îl vor demis pe președintele țării, Emmanuel Macron.

