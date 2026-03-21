„Se epuizează opțiunile". Administrația Trump ridică sancțiunile la petrolul iranian pentru 30 de zile. Ce cantități uriașe ar urma să intre pe piață

Trump pare să fi rămas fără soluții în ceea ce privește criza energetică provocată de răzbiul din Iran. În mijlocul luptelor cu Teheranul, Administrația sa a hotărât să acorde o derogare de 30 de zile de la sancțiunile privind achiziționarea de petrol iranian pe mare, relatează Reuters.

Mai exact, pentru o perioadă de 30 de zile, Statele Unite vor permite vânzarea petrolului și a produselor petroliere iraniene aflate deja pe mare.

Derogarea va aduce pe piețele mondiale aproximativ 140 de milioane de barili de petrol și va contribui la reducerea presiunii asupra aprovizionării cu energie, a anunțat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-o postare pe X.

Această măsură reflectă îngrijorarea Casei Albe că majorarea bruscă a prețurilor petrolului va afecta companiile și consumatorii americani în perioada premergătoare alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, când republicanii președintelui Donald Trump speră să păstreze controlul asupra Congresului.

Licența, publicată pe site-ul web al Departamentului Trezoreriei după închiderea piețelor, prevede că petrolul iranian poate fi importat în Statele Unite în baza acestei derogări, atunci când este necesar pentru finalizarea vânzării sau livrării acestuia.

Se preconizează că această măsură va aduce beneficii Asiei, principalul cumpărător de petrol din Orientul Mijlociu. Secretarul pentru energie, Chris Wright, a declarat că livrările ar putea ajunge în Asia în trei sau patru zile și ar putea intra pe piață după ce vor fi rafinate în următoarea lună și jumătate.

Rafinăriile independente din China au fost principalii cumpărători de petrol iranian sancționat, profitând de reducerile semnificative în timp ce alții evitau astfel de achiziții. India, Coreea de Sud, Japonia, Italia, Grecia, Taiwan și Turcia au fost, de asemenea, cumpărători importanți de țiței iranian înainte de reimpunerea sancțiunilor americane în 2018.

Este pentru a treia oară în puțin mai mult de două săptămâni când Departamentul Trezoreriei renunță temporar la sancțiunile asupra petrolului provenit de la adversarii SUA. Aceste măsuri fac parte din încercările administrației Trump de a tempera prețurile la energie, care au depășit 100 de dolari pe baril, atingând cele mai ridicate niveluri din 2022.

Prețurile petrolului au crescut cu aproximativ 50% de când SUA și Israelul au lansat atacurile lor pe 28 februarie. Teheranul a răspuns cu atacuri asupra Israelului și a statelor din Golf care găzduiesc baze americane.

Infrastructura energetică vitală din Iran și din statele vecine din Golf a fost atacată, iar Iranul a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz, prin care trec aproximativ 20% din petrolul și gazul natural lichefiat din lume.
În efortul său de a tempera prețurile petrolului, administrația Trump a anunțat miercuri o derogare de 60 de zile de la legea maritimă Jones Act, permițând temporar navelor sub pavilion străin să transporte combustibil, îngrășăminte și alte mărfuri între porturile americane. De asemenea, Statele Unite au relaxat anterior sancțiunile asupra petrolului rusesc.

