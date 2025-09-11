Prima pagină » Știri externe » Secretarul de stat adjunct al SUA anunță că cei care s-au bucurat public de uciderea lui Charlie KIRK nu mai au ce călca pe teritoriu american

11 sept. 2025, 19:18, Știri externe
Secretarul de stat adjunct al SUA anunță că cei care s-au bucurat public de uciderea lui Charlie KIRK nu mai au ce călca pe teritoriu american

Departamentul de Stat al SUA va „lua măsuri adecvate” împotriva cetățenilor străini din Statele Unite care „laudă, încearcă să justifice sau iau în derâdere” moartea lui Charlie Kirk, a declarat joi secretarul de stat adjunct Chris Landau.

Landau a indicat că aceste măsuri ar putea include revocarea vizelor.

Administrația Trump a avut o abordare agresivă în revocarea de vize, în special cele ale studenților care au legături cu protestele împotriva războiului din Gaza, notează CNN.

„În lumina asasinării oribile de ieri a unei figuri politice de frunte, vreau să subliniez că străinii care glorifică violența și ura nu sunt vizitatori bineveniți în țara noastră”, a scris Landau într-o postare pe contul său oficial de pe platforma X.

„Am fost dezgustat să văd unele persoane pe rețelele de socializare lăudând, încercând să jutifice sau luând în derâdere cazul și le-am cerut oficialilor noștri consulari să ia măsurile adecvate”, a spus el.

„Vă rog să nu ezitați să aduceți astfel de comentarii făcute de cetățenii străini în atenția mea, astfel încât (Departamentul de Stat) să poată proteja poporul american”.

Landau a spus că va îndruma ofițerii consulari, care sunt implicați în eliberarea de vize, să monitorizeze comentariile la postarea sa.

Într-un răspuns la o postare separată care evidențiază o altă postare despre asasinarea lui Kirk, Landau a spus că, dacă cineva știe numele persoanei care a postat, „îi vom revoca viza. Îndată. Deși mă îndoiesc că ea are o viză.”

În ultimele zile, secretarul de stat adjunct și-a îmbrățișat public rolul pe care îl joacă în procesul de revocare de vize, referindu-se la sine însuși ca „El Quitavisa,” sau “eliminatorul de vize “ în spaniolă.

