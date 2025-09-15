Prima pagină » Știri externe » Secretarul de Stat al SUA: Eforturile internaționale de recunoaștere a statului palestinian „îngreunează” încheierea războiului din GAZA

Secretarul de Stat al SUA: Eforturile internaționale de recunoaștere a statului palestinian „îngreunează” încheierea războiului din GAZA

15 sept. 2025, 17:41, Știri externe
Secretarul de Stat al SUA: Eforturile internaționale de recunoaștere a statului palestinian

Secretarul de stat al SUA Marco Rubio s-a întâlnit cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu pentru a discuta despre dorința președintelui Statelor Unite Donald Trump de a vedea războiul din Gaza încheiat în curând.

Marco Rubio a pus la îndoială șansele de a negocia capitularea grupării militante palestiniene Hamas, spunând că un acord diplomatic pentru a pune capăt războiului din Gaza ar putea să nu fie posibil, notează The New York Times.

Rubio a susținut o conferință de presă alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu, după o întâlnire între cei doi care a durat câteva ore.

Comentariile sale au avut un ton mai pesimist decât cele ale președintelui SUA Donald Trump, care la începutul acestei luni a spus că un acord pentru oprirea luptelor din Gaza și eliberarea ostaticilor de acolo ar putea veni „foarte curând”.

Rubio a precizat că Statele Unite vor urmări în continuare un acord de pace, dar a menționat că Hamas este „un grup terorist, un grup barbar, a cărui misiune declarată este distrugerea statului evreu. Așa că nu ne bazăm pe asta să se întâmple.”

Rubio a declarat că eforturile internaționale de recunoaștere a unui stat palestinian „încurajează [Hamas]” și îngreunează încheierea războiului, notează The Guardian.

El a mai spus că SUA și-a exprimat acest punct de vedere aliaților săi, printre care se numără Marea Britanie, Franța și Canada.

Rubio a avertizat că, dacă Hamas vede că primește sprijin la nivel global, poate renunța la acordurile pe care le-a „acceptat tacit” și spune că aceasta ar putea pune în pericol eliberarea ostaticilor israelieni.

Rubio a descris Hamas ca fiind „animale barbare,” în legătură cu atacul din 7 octombrie, și a spus:

„Aici a început totul”.

Remarcile sale au fost în armonie cu cele ale lui Netanyahu, care a reiterat că Israelul „trebuie să se asigure că Hamas este eliminat”.

Netanyahu a mai spus că ar prefera o „capitulare” a Hamas decât continuarea luptelor, dacă este posibil.

Marco Rubio în vizită în Qatar marți

În ciuda tensiunilor dintre Netanyahu și Trump cu privire la războiul din Gaza și recentul atac al Israelului împotriva liderilor Hamas din Qatar, Rubio și premierul israelian au prezentat un front comun.

„Este evident că Israelul nu are un aliat mai bun decât America”, a spus Netanyahu. „Alianța americano-israeliană nu a fost niciodată atât de puternică ca acum”.

Un oficial american a confirmat că Marco Rubio va călători în Qatar marți, la o săptămână după ce Israelul a încercat să ucidă echipa de negociere a Hamas în timp ce se aflau la Doha.

Rubio se va opri în Qatar în drum spre Londra, unde i se va alătura lui Donald Trump într-o vizită de stat, a spus oficialul, notează Bloomberg.

Qatar a condamnat atacul israelian din Doha ca fiind un act de „teroare de stat”, iar comunitatea internațională, inclusiv SUA, a denunțat atacul.

Foto: Profimedia

