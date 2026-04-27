Un avion s-a prăbușit în Sudanul de Sud. 13 pasageri și pilotul au murit

Un avion s-a prăbușit la marginea capitalei Sudanului de Sud, Juba. Toți cei 13 pasageri și pilotul au murit în urma impactului, transmite Al Jazeera.
Rapoarte inițiale indicau că aeronava s-a prăbușit din cauza condițiilor meteo nefavorabile care au cauzat vizibilitate scăzută.
Cessma 208 Caravan, operată de compania CityLink Aviation, a pierdut contactul după ce a decolat de la Yei spre Aeroportul Internațional Juba.
În rândul pasagerilor erau 11 pasageri sud-sudanezi și doi cetățeni din Kenya. Autoritățile au trimis un echipaj la locul impactului, localizat la 20 de km de Juba.
Autorul recomandă: Momente de groază pentru pasagerii unui avion. Un motor a luat foc imediat după ce aeoronava a decolat