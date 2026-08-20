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Seulul estimează că nord-coreenii dețin până la 120 de arme nucleare. Trump vorbește despre doar 57 și pregătește întâlnirea cu Kim Jong-Un

Seulul estimează că nord-coreenii dețin până la 120 de arme nucleare. Trump vorbește despre doar 57 și pregătește întâlnirea cu Kim Jong-Un
Kim Jong-un a scos pe străzile Phenianului rachetele nucleare / Sursa FOTO: Profimedia
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Coreea de Nord ar deține între 80 și 120 de arme nucleare, estimează ministrul Apărării de la Seul, semnificativ peste cele 57 invocate de Donald Trump. Declarațiile vin în timp ce liderul SUA anunță o nouă întâlnire cu Kim Jong Un până la sfârșitul anului.

Coreea de Nord ar putea avea un arsenal nuclear considerabil mai mare decât cel indicat de președintele Donald Trump. Ministrul sud-coreean al Apărării estimează că Phenianul deține între 80 și 120 de arme nucleare, potrivit Koreatimes.co.kr.

Kim Jong-Un - Foto: Mediafax foto

Kim Jong-Un – Foto: Mediafax foto

Ahn Gyu-back a prezentat estimarea joi, în fața parlamentarilor sud-coreeni, la numai câteva ore după ce Donald Trump afirmase că regimul condus de Kim Jong Un dispune de 57 de arme nucleare.

Diferența dintre cele două evaluări este vizibilă. Limita superioară a estimării prezentate de Seul este de peste două ori mai mare decât cifra invocată de liderul de la Casa Albă. Ministrul sud-coreean a evitat însă să indice un număr exact.

„În general, estimăm acest număr la aproximativ 80-120”, a declarat Ahn Gyu-back, ministrul Apărării din Coreea de Sud, în fața parlamentarilor.

Estimarea readuce în atenție dimensiunea arsenalului nuclear construit de Phenian și apare într-un moment în care Washingtonul încearcă să redeschidă canalul diplomatic la cel mai înalt nivel.

Trump anunță că se va întâlni din nou cu Kim Jong Un

Donald Trump a confirmat miercuri că intenționează să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un înainte de sfârșitul acestui an. Anunțul confirmă informațiile publicate anterior, pe surse, de The Wall Street Journal privind pregătirea unei posibile întrevederi între cei doi lideri.

„Da, mă voi întâlni cu el”, a declarat Donald Trump.

Potrivit mai multor observatori, întâlnirea ar putea avea loc în luna noiembrie, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din China.

Trump și Kim Jong Un s-au întâlnit pentru prima dată în 2018, la Singapore, într-un summit istoric pentru relațiile dintre Statele Unite și Coreea de Nord. O a doua reuniune a avut loc în 2019, la Hanoi, însă negocierile s-au încheiat fără un acord privind programul nuclear nord-coreean și ridicarea sancțiunilor.

Cei doi s-au întâlnit din nou, în același an, în Zona Demilitarizată dintre cele două Corei.

Kim Jong-Un și Donald Trump - Foto: Profimedia images

Kim Jong-Un și Donald Trump – Foto: Profimedia images

Trump a susținut în repetate rânduri că relația personală pe care a construit-o cu liderul nord-coreean poate contribui la gestionarea amenințării reprezentate de Phenian.

Trump spune că Phenianul are „57 de arme nucleare”

Înaintea unei posibile noi runde de diplomație cu Kim Jong Un, Donald Trump a făcut o afirmație neobișnuit de precisă despre dimensiunea arsenalului nuclear nord-coreean.

„Au 57 de arme nucleare”, a declarat Trump, referindu-se la arsenalul strategic al Phenianului.

Kim Jong Un şi Serghei Şoigu, la o expoziţie care cuprinde rachete balistice interzise ale Nordului

Kim Jong Un şi Serghei Şoigu, la o expoziţie care cuprinde rachete balistice interzise ale Nordului

Liderul american nu a explicat public sursa cifrei și nici metodologia prin care aceasta a fost stabilită. Trump a susținut că dezvoltarea unui asemenea arsenal nu ar fi trebuit să fie permisă.

„Asta nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată. (…) Dacă aș fi fost președinte, nu aș fi permis asta”, a declarat Trump.

În același timp, liderul de la Casa Albă a reiterat că se înțelege „foarte bine” cu Kim Jong Un.

Dincolo de cifra exactă, programul nuclear al Coreei de Nord rămâne una dintre principalele probleme de securitate din Asia de Est și un subiect major pentru Statele Unite.

Serviciile americane de informații consideră Coreea de Nord o amenințare importantă la adresa securității SUA, în condițiile în care Phenianul și-a dezvoltat în paralel atât arsenalul nuclear, cât și rachetele balistice capabile să transporte focoase la distanțe mari.

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