AXIOS: „Oficialii Casei Albe își pierd răbdarea cu liderii europeni” / „Dacă Europa vrea să escaladeze acest război, aceasta va fi decizia ei”

Înalți oficiali ai Casei Albe consideră că unii lideri europeni susțin public eforturile președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, dar încearcă, în secret, să submineze progresele înregistrate la summit-ul din Alaska.

Potrivit Axios, la două săptămâni după întîlnirea dintre Trump și Putin, s-au înregistrat puține progrese în ceea ce privește încheierea războiului din Ucrauna, iar consilierii lui Trump spun că vina aparține aliaților europeni, nu președinților SUA și Rusiei.

„Oficialii Casei Albe își pierd răbdarea cu liderii europeni care, în opinia lor, fac presiuni asupra Ucrainei pentru a obține concesii teritoriale nerealiste din partea Rusiei”, notează Axios.

Jurnaliștii Axios au aflat, totodată, că sancțiunile pe care SUA le solicită Europei – în contextul încercărilor de a stopa „mașinăria de război” a Rusiei – includ oprirea completă a tuturor achizițiilor de petrol și gaze, precum și impunerea de către UE a unor tarife suplimentare pentru India și China.

„Europenii nu pot continua acest război și nu pot menține așteptări nerezonabile, așteptând în același timp ca America să suporte costurile. Dacă Europa vrea să escaladeze acest război, aceasta va fi decizia ei”, a declarat un oficial de rang înalt al Casei Albe pentru Axios.

„Unii europeni continuă să opereze într-un tărâm de basm”

Potrivit oficialilor americani, europenii fac presiuni asupra lui Zelenski pentru a ajunge la o „înțelegere mai bună” și pentru a urma o abordare maximalistă care, potrivit anturajului lui Trump, nu a făcut decât să înrăutățească situația.

Americanii cred, de asemenea, că oficialii britanici și francezi adoptă o poziție mai constructivă, dar se plâng că alte țări europene importante vor ca Statele Unite să suporte toate costurile războiului.

„A realiza o înțelegere este arta posibilului. Însă unii europeni continuă să opereze într-un tărâm de basm, ignorând faptul că e nevoie de doi pentru a dansa tango”, a adăugat înaltul oficial.

La rândul său, un alt oficial de la Casa Albă a declarat că Trump ia în considerare serios abandonarea eforturilor diplomatice până când una sau ambele părți vor începe să dea dovadă de o flexibilitate mai mare.

„Vom sta și vom privi. Îi vom lăsa să se lupte o vreme și apoi vom vedea ce se întâmplă”, a remarcat acesta.

Liderii europeni, principalul obstacol în calea păcii?

Unii oficiali americani au început să-i considere pe liderii europeni drept principalul obstacol, în ciuda faptului că, în urmă cu mai puțin de două săptămâni, Trump a avut o întâlnire amicală cu aceștia și cu Zelenski.

Între timp, un înalt oficial european implicat în negocierile cu Statele Unite privind războiul dintre Ucraina și Rusia a fost surprins de criticile din partea Statelor Unite. Acesta a spus că nu se aștepta ca Statele Unite să creadă că liderii europeni joacă un joc cu Trump și altul pe la spatele lui. Oficialul a subliniat că, în realitate, nu există astfel de diferențe.

În plus, el a mai adăugat că țările europene lucrează deja la un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei lui Vladimir Putin.

Foto – Profimedia Images

RECOMANDAREA AUTORULUI: