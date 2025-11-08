Prima pagină » Știri externe » Șoc în Germania. Un studiu arată că doar unul din șapte teste PCR pozitive, efectuate în pandemie, a corespuns unei infecții reale cu COVID

08 nov. 2025, 14:46, Știri externe
Un nou scandal ia naștere în Germania, după ce o echipă de cercetători de la universitățile din Stuttgart, Koblenz și Vilnius, au descoperit că doar unul din șapte teste PCR pozitive, efectuate în țară, în timpul pandemiei, a corespuns unei infecții reale cu COVID.

Testele PCR au supraestimat semnificativ infecțiile reale

Oamenii de știință au analizat datele colectate de „Laboratoarele acreditate în medicină” (ALM), la cererea Institutului Robert Koch (RKI). Rezultatul: doar 14% – posibil chiar 10% – dintre persoanele testate pozitiv erau de fapt infectate cu SARS-CoV-2.

„În Germania, un consorțiu de laboratoare acreditate de autorități (ALM) a acoperit aproximativ 90% din toate testele PCR pentru coronavirusul 2 al sindromului respirator acut sever (SARS-CoV-2), în timpul pandemiei COVID-19 (martie 2020 până în ianuarie 2023), și, de asemenea, a efectuat teste serologice în masă pentru anticorpii IgG până în mai 2021. Am analizat evoluția săptămânală observată de ALM a fracțiunilor pozitive ale testelor PCR și IgG (…) Valoarea de 0,14 găsită pentru parametrul de scalare ajustat înseamnă că doar 14% dintre cei care au fost testați pozitiv la PCR au fost efectiv infectați cu SARS-CoV-2.

Studiul arată, că echivalarea „test PCR pozitiv = infecție” nu este susținută științific. Cu toate acestea, tocmai această echivalare a stat la baza unor decizii politice de mare anvergură.

„Rezultatele noului studiu sunt în contradicție flagrantă cu declarațiile recente, ale virologului Christian Drosten, în comisia de anchetă din Saxonia, potrivit cărora fiecare test PCR pozitiv este echivalent cu o infecție.“, scrie Universitat-Koblenz.

Potrivit sursei citate, un aspect deosebit de controversat este că, în timpul pandemiei, în Legea privind protecția împotriva infecțiilor s-a stipulat că numai un test PCR pozitiv poate fi considerat dovadă a unei infecții sau a unei vindecări. Testele de anticorpi, care pot dovedi efectiv o infecție, au fost excluse în mod expres.În al doilea rând, oamenii de știință critică includerea „incidenței pe șapte zile” în Legea privind protecția împotriva infecțiilor ca bază pentru intervenții drastice în drepturile fundamentale.

„Această măsură depinde exclusiv de numărul de teste efectuate și, prin urmare, nu este un indicator obiectiv al incidenței infecției”, afirmă Michael Günther de la Universitatea din Stuttgart, autorul principal al studiului.

Co-autorul lui, Robert Rockenfeller de la Universitatea din Koblenz, adaugă: „Trecerea de la jumătate de milion, la două milioane și jumătate de teste pe săptămână, creează o incidență de cinci ori mai mare, doar prin numărul variabil, fără ca rata reală de infecție să se schimbe”.

Analiza ridică o întrebare fundamentală: în timpul pandemiei s-au utilizat întotdeauna cele mai fiabile date și cele mai solide concepte pentru a justifica deciziile importante? Răspunsul la această întrebare va fi decisiv nu numai pentru analiza istorică, ci și pentru încrederea în politică și știință în gestionarea crizelor viitoare, scrie Universitat-Koblenz.

Rezultatele apar într-un moment în care Comisia de anchetă a Bundestagului, care analizează provocările pandemiei, și-a început activitatea.

