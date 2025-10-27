Premierul britanic Keir Starmer efectuează o vizită în Turcia aflată în plin scandal de spionaj. El și cu președintele Recep Erdogan au semnat un acord prin care Marea Britanie îi va vinde Turciei 20 de avioane de vânătoare Eurofighter, în valoare de 8 miliarde de lire sterline (10,7 miliarde de dolari).

Premierul britanic Keir Starmer s-a întâlnit și fotografiat cu piloți de avioane Eurofighter Typhoon și ingineri. Acordul militar a securizat 20.000 de locuri de muncă în Marea Britanie. În iulie, Ankara și Londra au semnat un acord preliminar de achiziție aprobat de membrii consorțiului Eurofighter, Marea Britanie, Germania, Italia și Spania, reprezentați de Airbus, BAE Systems și Leonardo.

Săptămâna trecută, Erdogan a vizitat Qatarul și Omanul pentru a discuta planul de achiziție. Times of Israel scrie că Turcia lui Erdogan se simte tot mai „tulburată” de atacurile aviatice devastatoare ale Israelului asupra Fâșiei Gaza, Siriei, Iranului, Libanului și Qatarul. Israelul deține avioanele stealth de fabricație americană F-15, F-16 și F-35. Alături de SUA, Qatat și Egipt, și Turcia a mediat armistițiul dintre Israel și Hamas.

Liderul opoziției turce, acuzat pentru că a spionat pentru serviciile secrete britanice

Acordul este semnat în contextul în care procurorii din Istanbul l-au acuzat de spionaj în favoarea serviciilor secrete britanice pe liderul opoziției, Ekrem Imamoglu, primarul orașului, care a fost suspendat din funcție și arestat în martie 2025, sub acuzații de „corupție”. Erdogan, acuzat de opinia publică din Occident pentru că și-a reprimat adversarii politici, intenționează să-și extindă mandatul prezidențial, potrivit Financial Times.

Aflat în funcție din 2014, Erdogan se află în prezent la cel de-al treilea mandat după ce a fost reales la alegerile din 2023. Următoarele alegeri prezidențiale sunt programate pentru anul 2028. În septembrie, Trump a indicat că Guvernul american ar putea ridica în curând interdicția privind vânzarea de avioane F-35 Turciei.

În timpul primului mandat al lui Trump, Statele Unite au exclus Turcia din programul de avioane de luptă F-35, după ce Turcia a cumpărat un sistem de apărare aeriană sol-aer S-400 din Federația Rusă. Oficialii americani au fost îngrijorați că sistemul de rachete din Rusia ar putea fi folosit pentru a colecta date despre capacitățile aeronavelor de generația a cincea și că informațiile despre componentele și mecanismele acestora ar putea ajunge în mâinile Kremlinului.

