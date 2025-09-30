Prima pagină » Știri externe » Statele Unite DEPORTEAZĂ aproximativ o sută de persoane în Iran, în urma unui acord cu Teheranul

Statele Unite DEPORTEAZĂ aproximativ o sută de persoane în Iran, în urma unui acord cu Teheranul

Andrei Văcaru
30 sept. 2025, 14:06, Știri externe
Statele Unite DEPORTEAZĂ aproximativ o sută de persoane în Iran, în urma unui acord cu Teheranul

Administrația Trump deportează aproximativ o sută de cetățeni iranieni din Statele Unite, în urma unui acord între cele două guverne, potrivit a doi oficiali iranieni de rang înalt implicați în negocieri și unui oficial american care deține informații cu privire la aceste discuții.

Oficialii iranieni au declarat că avionul, un zbor charter al SUA, a decolat din Louisiana luni seară și ar urma să ajungă în Iran prin Qatar în cursul zilei de marți. Toți oficialii au vorbit cu jurnaliștii de la The New York Times despre acest subiect sub condiția anonimatului, deoarece nu sunt autorizați să discute detaliile public.

Expulzarea, un exemplu neobișnuit de cooperare între cele două țări, a avut loc după luni de discuții. Președintele Donald Trump vrea să expulzeze un număr record de persoane care trăiesc în SUA fără statut legal, argumentând că acest lucru este necesar din cauza numărului ridicat de treceri ilegale ale frontierei în timpul administrației predecesorului său democrat Joe Biden.

Nu este clar cine sunt persoanele trimise în Iran

Administrația Trump a încercat astfel să crească numărul de expulzări, creând noi căi pentru a trimite imigranți în alte state decât în țările lor de origine. Identitățile iranienilor și motivele pentru care au încercat să imigreze în SUA nu sunt clare, precizează publicația, adăugând că unii dintre ei s-au oferit voluntar să plece după ce au stat luni de zile în centre de detenție, însă alții nu au dorit acest lucru.

Potrivit The New York Times, Ministerul iranian de Externe coordonează returnarea imigranților, cărora li s-a dat asigurări că vor fi în siguranță și că nu se vor confrunta cu probleme. În februarie, SUA au expulzat în Panama 119 persoane din diferite țări, inclusiv din Iran, ca parte a unui acord între cele două țări.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Donald Trump va participa la reuniunea de URGENȚĂ organizată cu comandanți din Armata americană. Ce vor discuta oficialii

Trump anunță „ceva special, o premieră” în negocierile de PACE din Orientul Mijlociu: „Avem o șansă reală de a face ceva măreț”

Sursa foto: Shutterstock

Citește și

EXTERNE YouTube plătește 24 milioane de dolari pentru a pune capăt PROCESULUI intentat de Trump. La ce vor fi folosiți banii
14:56
YouTube plătește 24 milioane de dolari pentru a pune capăt PROCESULUI intentat de Trump. La ce vor fi folosiți banii
EXTERNE JD Vance trage un semnal de alarmă că un shutdown federal este iminent și dă vina pe liderii democrați: „Pun pistolul la tâmpla americanilor”
14:39
JD Vance trage un semnal de alarmă că un shutdown federal este iminent și dă vina pe liderii democrați: „Pun pistolul la tâmpla americanilor”
APĂRARE România vrea să cumpere 216 tancuri de luptă, o achiziție în valoare de 6,5 miliarde de euro
14:15
România vrea să cumpere 216 tancuri de luptă, o achiziție în valoare de 6,5 miliarde de euro
EXTERNE Donald Trump va participa la reuniunea de URGENȚĂ organizată cu comandanți din Armata americană. Ce vor discuta oficialii
13:53
Donald Trump va participa la reuniunea de URGENȚĂ organizată cu comandanți din Armata americană. Ce vor discuta oficialii
EXTERNE NETANYAHU formulează condițiile unui acord de pace în Fâșia Gaza/ ”Armata israeliană va rămâne în cea mai mare parte” a teritoriului
13:14
NETANYAHU formulează condițiile unui acord de pace în Fâșia Gaza/ ”Armata israeliană va rămâne în cea mai mare parte” a teritoriului
ULTIMA ORĂ Cine este bărbatul mai bogat cu 15 milioane de euro. Unde a găsit, după șase luni, biletul jucat la LOTO: „Cât de prost să fii să nu te duci…”
12:49
Cine este bărbatul mai bogat cu 15 milioane de euro. Unde a găsit, după șase luni, biletul jucat la LOTO: „Cât de prost să fii să nu te duci…”
Mediafax
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
Digi24
VIDEO Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele
Cancan.ro
Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți 😲
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Adevarul
Noul plan al Chișinăului, mai ambițios ca oricând. Când ar putea să intre Moldova în UE și cum o poate ajuta România: „Totul e să nu intervină un război”
Mediafax
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Click
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Filmare tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani în Europa. Cu ce-și umple bagajele: Cât dor și câtă durere
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Cancan.ro
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
O fată a murit în timpul unui "ritual", în Israel. Pedeapsa primită de cel care a îngropat-o de vie
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Răsturnare de situație în cazul tragediei de la hotelul din Prahova. Ce făceau cele două tinere în momentul izbucnirii incendiului
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Evz.ro
Exclusiv. Cum s-a schimbat viața Alexandrei Căpitănescu după Vocea României. Visul ei a devenit realitate
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
RadioImpuls
Sărbătoare mare în calendarul ortodox pe 1 OCTOMBRIE 2025. Tradiții și obiceiuri de Acoperământul Maicii Domnului. Ce NU ai voie să faci în această zi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Cele mai mari incendii din istorie: cinci tragedii care au schimbat lumea
ACTUALITATE Cât costă cel mai scump hamburger din lume. Ca să îl mănânce, clienţii semnează un contract de confidenţialitate
14:55
Cât costă cel mai scump hamburger din lume. Ca să îl mănânce, clienţii semnează un contract de confidenţialitate
ACTUALITATE O mașină fără șofer a fost AMENDATĂ în America. „Bolidul indisciplinat” a refuzat să sufle în fiolă
14:46
O mașină fără șofer a fost AMENDATĂ în America. „Bolidul indisciplinat” a refuzat să sufle în fiolă
ACTUALITATE FURT spectaculos la Pucioasa. Hoțul a împrăștiat 20.000 de lei prin magazin în timpul jafului
14:33
FURT spectaculos la Pucioasa. Hoțul a împrăștiat 20.000 de lei prin magazin în timpul jafului
FINANCIAR După majorarea TVA de către Bolojan, România a înregistrat cel mai prost trimestru financiar de la pandemia de COVID-19 încoace. Declinul continuă
14:30
După majorarea TVA de către Bolojan, România a înregistrat cel mai prost trimestru financiar de la pandemia de COVID-19 încoace. Declinul continuă
NEWS ALERT LEUL își continuă prăbușirea față de euro. Cursul BNR arată că moneda națională se apropie de un minim istoric
14:28
LEUL își continuă prăbușirea față de euro. Cursul BNR arată că moneda națională se apropie de un minim istoric
DEZVĂLUIRI NĂPASTA familiei Ceaușescu. Singurul copil rămas în viață al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu suferă de o boală letală. Valentin Ceaușescu imploră ajutorul statului pentru tratament
14:21
NĂPASTA familiei Ceaușescu. Singurul copil rămas în viață al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu suferă de o boală letală. Valentin Ceaușescu imploră ajutorul statului pentru tratament