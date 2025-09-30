Statele Unite DEPORTEAZĂ aproximativ o sută de persoane în Iran, în urma unui acord cu Teheranul

Administrația Trump deportează aproximativ o sută de cetățeni iranieni din Statele Unite, în urma unui acord între cele două guverne, potrivit a doi oficiali iranieni de rang înalt implicați în negocieri și unui oficial american care deține informații cu privire la aceste discuții.

Oficialii iranieni au declarat că avionul, un zbor charter al SUA, a decolat din Louisiana luni seară și ar urma să ajungă în Iran prin Qatar în cursul zilei de marți. Toți oficialii au vorbit cu jurnaliștii de la The New York Times despre acest subiect sub condiția anonimatului, deoarece nu sunt autorizați să discute detaliile public.

Expulzarea, un exemplu neobișnuit de cooperare între cele două țări, a avut loc după luni de discuții. Președintele Donald Trump vrea să expulzeze un număr record de persoane care trăiesc în SUA fără statut legal, argumentând că acest lucru este necesar din cauza numărului ridicat de treceri ilegale ale frontierei în timpul administrației predecesorului său democrat Joe Biden.

Nu este clar cine sunt persoanele trimise în Iran

Administrația Trump a încercat astfel să crească numărul de expulzări, creând noi căi pentru a trimite imigranți în alte state decât în țările lor de origine. Identitățile iranienilor și motivele pentru care au încercat să imigreze în SUA nu sunt clare, precizează publicația, adăugând că unii dintre ei s-au oferit voluntar să plece după ce au stat luni de zile în centre de detenție, însă alții nu au dorit acest lucru.

Potrivit The New York Times, Ministerul iranian de Externe coordonează returnarea imigranților, cărora li s-a dat asigurări că vor fi în siguranță și că nu se vor confrunta cu probleme. În februarie, SUA au expulzat în Panama 119 persoane din diferite țări, inclusiv din Iran, ca parte a unui acord între cele două țări.

Sursa foto: Shutterstock