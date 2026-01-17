Prima pagină » Știri externe » Stephen Miller, consilierul lui Donald Trump: „Danemarca este o țară mică, cu o economie și o armată minuscule. Nu pot apăra Groenlanda”

Stephen Miller, consilierul lui Donald Trump: „Danemarca este o țară mică, cu o economie și o armată minuscule. Nu pot apăra Groenlanda”

17 ian. 2026, 17:32, Știri externe

Deși comunitatea internațională și o serie de lideri politici mondiali se opun anexării Groenlandei de către SUA, iar sâmbătă danezii au ieșit în număr mare în stradă pentru a protesta, Donald Trump nu va renunța la planurile sale. Aserțiunea a fost făcută de consilierul liderului de la Casa Albă, Stephen Miller, la televiziunea Fox News.

Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al lui Donald Trump, a declarat explicit că Danemarca nu are capacitatea de a apăra insula care se află sub patronajul regatului danez.

”Danemarca este o țară mică, cu o economie și o armată minuscule. Nu pot apăra Groenlanda. Nu îi pot controla teritoriul. Conform fiecărei înțelegeri a 500 de ani de legi privind controlul teritorial, pentru a controla un teritoriu trebuie să-l poți apăra”, a declarat acesta în cadrul unui interviu acordat postului Fox News.

Stephen Miller, consilierul lui Trump pe Groenlanda (Foto: Casa Albă / Daniel Torok)

”Groenlanda este mare cât un sfert din America. Cu tot respectul, este o ţară mică, cu o economie mică şi o armată mică. Ea nu poate apăra Groenlanda”, a completat oficialul.

11 membri ai Congresului american și-au arătat susținerea față de Groenlanda

În capitala daneză, Copenhaga, 11 membri ai Congresului american şi-au afişat, dimpotrivă, susţinerea, în ultima zi a unei vizite în care s-au întâlnit cu mai mulți membri ai puterii din regatul Danemarcei. Este vorba de premierul danez, Mette Frederiksen, şeful Guvernului groenlandez, Jens-Frederik Nielsen, şefi de întreprinderi şi reprezentanţi ai Parlamentului danez.

Senatorul democrat Chris Coons, care conduce delegaţia, a salutat sâmbătă, în faţa presei, ”225 de ani” de alianţă cu regatul Danemarcei. Coons a dat asigurări că ”nu există o ameninţare imediată la adresa Groenlandei”.

”Însă noi împărtăşim îngrijorările reale cu privire la securita în Arctica, în viitor, pe măsură ce clima se schimbă, banchiza se topeşte, iar rutele maritime evoluează”, a declarat senatorul democrat. 

