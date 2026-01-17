O undă de șoc zguduie Occidentul. Ceea ce mult timp a fost considerată o fantezie politică a devenit brusc o posibilitate reală: retragerea Franței din NATO. Franța a introdus o rezoluție în Parlament prin care solicită retragerea țării din NATO, scrie Berliner Zeitung.

O rezoluție care solicita retragerea țării din NATO din cauza dezacordurilor cu Statele Unite a fost introdusă în parlamentul francez, notează cunoscuta publicație germană.

O membră a Parlamentului francez acuză „politica imperială” a SUA că face o vasală din UE

Documentul a fost pregătit de Clémence Guetté, vicepreședintă a Adunării Naționale și membră a Parlamentului din partea partidului de stânga La France Insoumise.

După cum a declarat politiciana pentru sursa citată, Statele Unite urmează o „politică imperială fără scuze”, ceea ce a redus UE la statutul de vasalitate. Guetté a mai afirmat că politica Washingtonului face imposibilă rămânerea Franței în alianță sub conducerea sa.

Părăsind NATO, Franța și-ar restabili independența militară și diplomatică

În acest context, politiciana a menționat răpirea președintelui venezuelean, amenințările la adresa statelor suverane, presiunile sancțiunilor asupra UE și solicitările adresate aliaților NATO de a crește cheltuielile militare în beneficiul industriei americane de apărare.

Părăsirea blocului comunitar, consideră politiciana, va permite Franței să își restabilească independența militară și diplomatică. Potrivit acesteia, țara nu se va găsi izolată, ci își va spori influența prin formate multilaterale, promovând agenda de mediu, dezarmarea și protejarea bunurilor publice.

Macron a denunțat atitudinea lui Trump față de aliații NATO

Săptămâna trecută, făcând referire la capturarea dictatorului venezuelean Nicolas Maduro și la intenția de a anexa Groenlanda, președintele francez Emmanuel Macron a denunțat atitudinea lui Trump față de aliații NATO.

„Statele Unite sunt o putere consacrată, dar se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se eliberează de normele internaționale pe care le promova încă recent, fie că este vorba de comerț sau de anumite elemente de securitate sau anumite forumuri”, a spus Macron.

Liderul francez a criticat „noul colonialism și noul imperialism” în cadrul relațiilor internaționale în conferința sa de presă de pe 8 ianuarie, desfășurată cu ocazia întrunirii ambasadorilor francezi.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Macron îi face observație lui Trump: SUA se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se eliberează de normele internaționale

Pol cu ​​propria sferă de influență sau un martor în sfera altcuiva? Politico: „Occidentul unit este mort”

Dan Dungaciu: „Liderii europeni ar fi vrut să audă că America se retrage din NATO”