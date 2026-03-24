Cum influențează comportamentul zilnic durata vieții, potrivit unui studiu al Universității Stanford

O singură zi din viața ta ar putea să îți arate, în curând, cât de mult vei trăi. După ce a fost făcut experimentul ”Truman Show”, oamenii de știință au reușit să prezică durata de viață a celor 81 de subiecți (pești) care au luat parte la acest studiu.

Știința este cu un pas mai aproape de a putea prezice cu exactitate durata de viață a unei ființe pe baza obiceiurilor zilnice, datorită unui nou studiu al Universității Stanford. Din această cercetare au făcut parte 81 de subiecți, și anume pești Killifish africani care s-au aflat în acvarii supravegheate de camere video.

Cercetătorii le-au monitorizat comportamentul pe parcursul întregii lor vieți (între patru și opt luni). După analizarea a miliarde de cadre video, oamenii de știință au putut apoi să facă legătura între tiparele zilnice de comportament și probabilitatea de a trăi o viață mai lungă.

Ce arată studiul

”Comportamentul este o modalitate neinvazivă de a măsura procesul de îmbătrânire. Acest lucru sugerează că urmărirea unor indicatori simpli, precum activitatea și somnul, pe parcursul unui ciclu de 24 de ore, ne poate oferi informații despre stadiul în care ne aflăm în procesul de îmbătrânire. Și chiar ne poate prezice durata de viață”, a declarat pentru BBC Science Focus Dr. Claire Bedbrook, bioinginer și neurocercetător, coautoare principală a studiului.

Studiul poate să ne învețe despre procesul de îmbătrânire al animalelor care prezintă un creier complex. De exemplu, în cazul peștilor, la începutul vieții de mijloc (70-100 de zile de la începutul vieții lor), cei care aveau să trăiască mai mult se comportau diferit față de cei care aveau să moară mai repede.

„Mi se pare foarte interesant faptul că am reușit să observăm comportamentul unui animal la o vârstă relativ tânără și să estimăm cu precizie vârsta acestuia și dacă va avea o viață lungă sau scurtă”, a declarat pentru BBC Science Focus coautorul principal, dr. Ravi Nath.

Peste o sută de comportamente diferite

„În special, oamenii de știință au descoperit diferențe în tiparele de somn. Peștii cu o viață mai lungă dormeau în principal noaptea, în timp ce peștii cu o viață mai scurtă dormeau din ce în ce mai mult ziua când deveneau adulți tineri. În același timp, peștii mai activi, cei care înotau mai viguros, mai rapid și mai spontan în jurul acvariilor lor în timpul zilei, aveau șanse să trăiască mai mult timp”, notează sursa citată.

Au fost identificate peste 100 de comportamente diferite, iar în urma studiului, cercetătorii au reușit să afle cu precizie durata de viață a unui pește.

„Inițial, am emis ipoteza că îmbătrânirea este un proces gradual, fiecare zi fiind puțin mai rea decât cea precedentă. Monitorizarea comportamentală relevă perioade lungi de stabilitate, punctate de tranziții abrupte. În acele momente, animalele îmbătrânesc rapid și intră într-o nouă etapă de viață. Studiile viitoare ar putea analiza comportamentul într-un cadru mai natural. Oamenii de știință vor permite peștilor să aibă mai mult contact social”, a mai spus dr. Claire Bedbrook.

Autorul recomandă:

