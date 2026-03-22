Mirabela Grădinaru ajunge înaintea lui Nicușor Dan la Casa Albă! Partenera președintelui pleacă la Washington la invitația Melaniei Trump și va participa la un summit ce va găzdui lideri din 45 de țări și zeci de companii tehnologice

Mirabela Grădinaru va participa alături de reprezentați ai 45 de țări la summitul găzduit de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump

UPDATE | Programul oficial al vizitei Mirabelei Grădinaru, anunțat de Administrația Prezidențială

Administrația Prezidențială anunță participarea unei delegații oficiale la Washington D.C., în perioada 24–25 martie 2026, la Summitul inaugural al unei coaliții globale dedicate educației digitale a copiilor, organizat la inițiativa Primei Doamne a Statelor Unite.

Participarea delegației României are loc la invitația adresată de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, doamnei Mirabela Grădinaru, în cadrul unui demers internațional la care au fost invitate și alte Prime Doamne din mai multe state.

Delegația este formată din Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, Diana Punga, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă, și Mirabela Grădinaru.

Summitul, intitulat «Pregătind viitorul împreună», promovează cooperarea internațională pentru creșterea bunăstării copiilor prin educație, inovație și tehnologie.

Inițiativa vizează accesul la instrumente moderne, inclusiv soluții bazate pe inteligență artificială, pentru sprijinirea elevilor, profesorilor și părinților, precum și consolidarea siguranței în mediul online.

Agenda include o sesiune de lucru la Departamentul de Stat al SUA (24 martie) și o reuniune la nivel înalt la Casa Albă (25 martie), cu participarea Primelor Doamne și a reprezentanților statelor implicate, axate pe educație digitală, utilizarea tehnologiei și protecția copiilor în mediul online.

Participarea României la acest summit reflectă angajamentul Administratiei Prezidentiale pentru susținerea educației digitale și dezvoltarea unor politici publice adaptate provocărilor mediului online.

În marja vizitei, delegația va avea o întâlnire cu Lisa Choate, președintele American Councils for International Education, organizație care derulează în relația cu România programe de schimb educațional, respectiv FLEX și FLEX Abroad, precum și inițiative de dezvoltare profesională destinate sectorului public și privat.

De asemenea, membrii delegației vor participa la o masă rotundă cu medici români din SUA, specializați în problematica adicției și domenii conexe, implicați în activitatea unor centre medicale și de cercetare de prestigiu.

Agenda delegației mai include și o vizită la The Thrive Center for Children, Families, and Communities (Georgetown University), unde va avea loc o întâlnire cu directorul Matthew Biel, MD, și echipa sa”, informează Administrația Prezidențială.

Știrea inițială

"Summitul Coaliției Globale – Pregătind viitorul împreună" (în original: Fostering the Future Together ) reprezintă o coaliție globală de națiuni cu focusul pe creșterea copiilor prin educație și tehnologie. Melania Trump și-a anunțat deja intenția de a forma noua entitate în cadrul celei de-a 80-a Adunări Generale a Națiunilor Unite.

Întâlnirea va debuta la Washington, pe 24 martie, la Departamentul de Stat și se va închide pe 25 martie, la Casă Albă.

a promovat proiectul "România în lumină", încă de la preluarea mandatului de președinte de către Nicușor Dan.

E vorba despre un proiect social menit să aducă în atenția publică teme precum sănătatea, educația, bunăstarea copiilor, tinerilor, femeilor și categoriilor vulnerabile, proiect asumat de Administrația Prezidențială. Primul eveniment a avut deja loc în noiembrie anul trecut, sub patronajul Mirabelei Grădinaru.

Partenera lui Nicușor Dan va pleca luni, 23 martie spre SUA, urmând să participe pe durata celor două zile la evenimentul Melaniei Trump.

Alături de oficiali, la eveniment vor participa și companii de tehnologie, printre care OpenAI, Microsoft, xAI, Meta, Palantir, Adobe, Google și Zoom Communications.

