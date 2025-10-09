Super Golden Week creează haos în China. Sute de mii de oameni sunt blocați în trafic la finalul vacanței

„Super Golden Week” din China, sărbătoarea de opt zile care aduce împreună Ziua Națională și Festivalul de Mijlocul Toamnei, a devenit mai mult decât o vacanță în acest an. S-a transformat într-o sărbătoare națională a consumului, creativității și culturii. Orașele din toată țara concurează pentru a atrage vizitatori și pentru a stimula economia locală.

În timpul lungii vacanțe, multe locuri au lansat strategii de marketing cultural și turistic care reflectau caracteristicile lor unice, astfel transformând entuziasmul vacanței într-un impuls economic.

Acum, însă, chinezii se întorc acasă. Ce se vede pe străzi? Un haos total. Miile de oameni stau bară la bară pentru a ajunge înapoi acasă.

