Sute de turiști, blocați pe o insulă izolată din Yemen, supranumită „insula extraterestră”

Vacanța de Revelion s-a transformat într-un coșmar pentru cel puțin 400 de turiști din Europa și Statele Unite, blocați pe insula Socotra, teritoriu care aparține Yemenului.

Autoritățile locale au decis ca spațiul aerian să fie închis în urma declarării stării de urgență la nivel național, pe fondul escaladării conflictului regional.

Turiștii au rămas fără opțiuni, zboruri anulate peste noapte

Turiști din Marea Britanie, Franța, SUA, Polonia, China, Rusia și alte state au ajuns pe insulă pentru a petrece Anul Nou într-unul dintre cele mai izolate și spectaculoase locuri din lume. La scurt timp după sosire, toate cursele aeriene au fost suspendate fără un termen clar de reluare. Un diplomat occidental a confirmat pentru AFP că anularea zborurilor a fost una bruscă, lăsând sute de persoane fără soluții imediate de întoarcere.

Mai mulți turiști au vorbit despre situația tensionată în care sunt. Un cetățean american aflat pe Socotra a declarat că insula este plină de turiști blocați, majoritatea occidentali, care așteaptă o soluție diplomatică sau logistică.

Un alt turist, cu cetățenie olandezo-poloneză, a spus că se află pe insulă de peste 11 zile, alături de familie, fără informații clare despre momentul în care vor putea pleca. Potrivit acestuia, ambasadele le-au recomandat, neoficial, să încerce evacuarea pe mare, cu nave comerciale spre Oman, de unde ar putea lua zboruri internaționale.

Insula Socotra, „ținutul extraterestru”

Socotra este faimoasă la nivel mondial pentru fauna și flora sa unică, peste o treime dintre speciile de plante fiind endemice. Peisajele sale bizantine i-au adus supranumele de „insula extraterestră”. Statutul de sit UNESCO a transformat-o într-o destinație de vis pentru turiștii care sunt pasionați de natură.

Ironia face ca tocmai această izolare, considerată un avantaj turistic, să devină acum o vulnerabilitate majoră.

