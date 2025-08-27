Prima pagină » Știri externe » Tarifele impuse de Donald Trump modifică raporturile COMERCIALE globale. Africa devine destinația favorită a exportatorilor chinezi

27 aug. 2025, 12:51, Știri externe
Cu o creştere anuală de 25%, până la 122 de miliarde de dolari, exporturile Chinei spre Africa le-au depăşit cu mult pe cele spre alte pieţe importante.

De la începutul anului şi până în prezent, exporturile Chinei spre Africa le-au devansat pe cele înregistrate anterior şi sunt pe cale să depăşească, pentru prima dată în istorie, pragul de 200 de miliarde de dolari, notează Bloomberg.

„Exportatorii chinezi au făcut o treabă impresionată cu diversificarea pe pieţele emergente în ultimii ani. Africa este locul unde China îşi duce firmele şi mărcile la nivel global, ele obţin aici experienţă, creează pieţe şi obţin recunoaştere mărcii. Este o regiune importantă pentru dezvoltarea lidership-ului Chinei la nivel global”, susțin economiștii.

Nigeria, Africa de Sud şi Egiptul sunt cei mai mari cumpărători ai Chinei din Africa. În principiu, utilajele de construcţii și vehiculele de pasageri sunt cele mai cerute produse.

Intensificarea protecţionismului Washingtonului a dat un stimulent suplimentar ţărilor africane să cumpere de la chinezi. Mai multe bunuri din peste 30 de ţări africane care beneficiau de acces în regim duty-free pe piaţa americană, sunt vizate acum de o gamă variată de tarife din partea administraţiei Trump.

Pentru a facilita comerțul, președintele țării, Xi Jinping, a anunțat eliminarea taxelor la import pentru toate ţările africane care au legături diplomatice cu China.

