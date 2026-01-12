Prima pagină » Actualitate » Minneapolis, „blindat” de Casa Albă. Sute de polițiști federali au fost trimiși suplimentar în orașul cuprins de proteste

12 ian. 2026, 10:07, Actualitate
Minneapolis, „blindat” de Casa Albă / Sursa FOTO: Profimedia

Secretara pentru Securitate Națională a SUA, Kristi Noem, a anunțat trimiterea a câteva sute de agenți federali suplimentar în cursul nopții de duminică spre luni la Minneapolis.

În oraș au izbucnit proteste de stradă după ce o femeie în vârstă de 37 de ani a fost împușcată mortal de un agent al serviciului de imigrare.

„Vom continua să aplicăm legea”

„Vom continua să aplicăm legea: dacă unii indivizi comit acte de violență împotriva forțelor de ordine sau obstrucționează operațiunile noastre este o crimă și îi vom trage la răspundere pentru consecințe”, a avertizat Noem în timpul unei apariții la emisiunea „Sunday Morning Futures”, de la Fox News.

Mai devreme, la CNN, Kristi Noem îi acuzase pe democrați că „încurajează violențele” împotriva Poliției federale a imigrației (ICE), aripa armată a ofensivei administrației împotriva imigrației ilegale, declarată prioritate națională.

Într-un moment în care în toată țara au loc mitinguri pentru a deplânge tragedia care a curmat viața lui Renee Nicole Good, secretara pentru Securitate națională a reiterat teza oficială de legitimă apărare, vorbind despre un act de „terorism intern”.

În timp ce mai mulți aleși democrați, în special guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, și primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, contestă această explicație, sprijinindu-se pe înregistrări video, Kristi Noem îi acuză că „au politizat excesiv situația, vorbind nepotrivit” despre ceea ce se întâmplă pe teren.

„Au inflamat opinia publică. Au încurajat tipul de distrugere și violențe pe care l-am văzut la Minneapolis în ultimele zile”, a spus ea.

Protestele au cuprins SUA

De la tragedia de miercuri, mii de oameni au manifestat în mai multe orașe din țară, majoritatea cerând, în special, să fie lămurite circumstanțele din jurul acestor focuri de armă mortale.

Aleșii democrați deplâng mai ales că anchetatorii locali au fost excluși investigațiile derulate de FBI. „Ancheta trebuie să fie neutră, imparțială și bazată pe stabilirea faptelor”, a reiterat Jacob Frey, vorbind la CNN. În plus, el a considerat legitime acțiunile activiste organizate pentru a încerca să perturbe operațiunile ICE – de tipul celor la care participa victima.

„Desigur, legile trebuie aplicate, evident. Dar există și obligația de a le aplica și de a desfășura operațiuni de menținere a ordinii publice într-un mod conform Constituției”, a spus el, vorbind despre „femei însărcinate târâte pe stradă și elevi de liceu” arestați fără motiv.

Încă două persoane au fost împușcate în SUA de agenții ICE. „Erau afiliați unei bande venezuelene". „Primarul cere oprirea operațiunilor Serviciului"

Confruntări de stradă în Minneapolis. Ofițerii ICE au reținut un emigrant ilegal condamnat pentru infracțiuni grave

Cine a fost Renee Nicole Good, femeia împușcată mortal de agenții ICE în Minneapolis? „Poetă, scriitoare, soție și mamă"

