Tensiuni uriașe în Iran. Protestele prind amploare în vestul țării, unde cetățenii scandează împotriva dictaturii clericale de la Teheran

06 ian. 2026, 20:23, Știri externe
Teheranul și-a întărit controlul asupra protestelor declanșate de hiperinflație și de creșterea costului vieții iar sute de manifestanți, mulți dintre ei sub 18 ani, au fost arestați sau răniți. Însă represiunea statului ar putea doar radicaliza un val național de opoziție care dă puține semne de încetinire. Proteste majore împotriva regimului au izbucnit în această seară în Sonqor, în vestul Iranului, unde protestatarii, muți dintre ei tineri, cer căderea guvernului și chiar a regimului lui Ali Khamenei, arată France 24.

O serie de greve împotriva hiperinflației organizate de negustorii din Teheran și din alte orașe importante au izbucnit pe 28 decembrie. Această ultimă mișcare socială a căpătat de atunci din ce în ce mai mult un caracter politic, iar mulțimile au început să strige sloganuri care cereau explicit căderea guvernului.

Demonstrațiile s-au  extins apoi la universități, unde un număr semnificativ de tineri iranieni ies în stradă să protesteze zilnic. Sindicatele profesorilor au raportat că mai mulți elevi de liceu au fost arestați în toată țara.

Forțele de securitate iraniene au ucis cel puțin 27 de protestatari, inclusiv cinci minori, de la sfârșitul lunii decembrie, a anunțat marți ONG-ul Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia.

„Cel puțin 27 de protestatari au fost uciși prin împușcături sau alte forme de violență comise de forțele de securitate în opt provincii. S-a confirmat că cinci dintre cei uciși erau copii”, a declarat ONG-ul după 10 zile de proteste, adăugând că peste 1.000 de persoane au fost reținute.

Ultimele proteste au afectat cel puțin 45 de orașe, în mare parte mici și mijlocii, din Iran, în principal în vestul țării, potrivit unei analize AFP a acoperirii media și a anunțurilor oficiale. Proteste au izbucnit în cel puțin 25 din cele 31 de provincii ale Iranului.

Oamenii care au ieșit în stradă în Iran au abordat mai multe metode de a protesta împotriva guvernului de la Teheran. În unele cazuri, manifestanții au îngenunchiat în fața forțelor de securtiate aflate pe motociclete, într-o demonstrație de non-violență și fără teama de a fi arestați. În alte cazuri, protestatarii au recurs la violență și au intrat în conflict direct cu autoritățile. În unele zone au incendiat benzinării, clădiri guvernamentale, mobilier stradal sau chiar simboluri ale regimului.

