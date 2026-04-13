The Guardian se referă la Peter Magyar ca la un „dark horse”. Ce înseamnă expresia în limba engleză și ce înțelesuri ascunde

Victoria lui Peter Magyar la alegerile parlamentare din Ungaria, pare să fi fost o adevărată lecție inclusiv pentru experții politici de la Budapesta. Obișnuiți cu lideri cu un parcurs politic de zeci de ani, precum Viktor Orban, aceștia spun că nu au putut să prevestească ascensiunea fulminantă a lui Magyar și a partidului său, Tisza. „Nu știm prea multe despre el”, se plâng experții, care îl aseamănă cu un adevărat „dark horse”.

„A construit o mișcare de opoziție cu o viteză uimitoare”, a declarat Gábor Győri de la Policy Solutions, un institut de cercetare politică cu sediul la Budapesta. „Niciodată, de la începutul istoriei Ungariei post-tranziție, nu am mai văzut un partid să se ridice atât de repede.”, spune acesta.

Potrivit The Guardian, discuțiile cu cei care îl cunosc pe Magyar oscilează adesea între admirație și antipatie. Mulți îi laudă mișcarea impresionantă pe care a creat-o și disciplina de care a dat dovadă în timp ce străbatea țara, ținând până la șase discursuri pe zi, dar îl descriu în același timp ca pe o persoană irascibilă, cu un stil care poate fi uneori dur.

Alții îl consideră persoana potrivită pentru importanța momentului.

„Cred că, la fel ca toți politicienii, poate fi o persoană dificilă”, a declarat Tamás Topolánszky, un regizor care a făcut parte dintr-o echipă ce l-a urmărit pe Magyar în ultimele 18 luni pentru un film despre schimbările profunde care au cuprins societatea maghiară.

Topolánszky l-a descris pe Magyar ca fiind autentic și pasionat, dar și ca pe cineva care poate fi uneori nerăbdător. „Cred că este ceva ce noi, ungurii, vedem acum că a fost necesar pentru a ajunge în acest punct.”

Prin obiectivul aparatului foto, Topolánszky spune că l-a urmărit pe Magyar pe măsură ce acesta a început să apară în sate și orașe din toată Ungaria, unde a combătut treptat apatia care caracterizase de mult timp scena politică maghiară. „Energia de la aceste mitinguri a fost ceva ce nu mai trăisem până atunci”, a spus el.

Conform specialiștilor The Guardian, la ascensiunea remarcabilă a lui Magyar se adaugă legăturile sale strânse cu partidul Fidesz al lui Orbán. O mare parte din viața sa a fost petrecută în cercurile restrânse ale elitei acestui partid. Printre prietenii săi apropiați s-a numărat Gergely Gulyás, șeful de cabinet al lui Orbán, iar în 2006 Magyar s-a căsătorit cu Judit Varga, fost ministru al justiției din partea partidului Fidesz.

Deși statutul său de fost membru al partidului Fidesz a atras atenția oamenilor, acesta s-a dovedit a fi un obstacol în noua sa viață politică. În documentarul lui Topolánszky, Spring Wind, Magyar a fost întrebat: „Cu cine ești prieten acum?” După o pauză, el a răspuns: „E o întrebare bună. E greu de spus dacă ai prieteni adevărați într-o situație ca aceasta.”

În ciuda unei campanii electorale care a durat mai bine de doi ani și a unui program electoral de 240 de pagini, detaliile privind planurile concrete ale lui Magyar rămân vagi, scrie The Guardian. În mare parte, acest lucru este intenționat: el a dus o campanie discretă, limitându-se la mesajele sale, în încercarea de a evita să ofere muniție celor aproximativ 80% din mass-media maghiară controlată de susținătorii partidului Fidesz.

Peter Magyar, un „dark horse“

„Este cu adevărat un dark horse (candidat surpriză n.r.)”, a spus Győri. „Nu știm prea multe despre el.”

Deși traducerea mot-à-mot este „cal negru” sau „cal întunecat”, sintagma englezească „dark horse” se interpretează în română, în sens figurat, în principal ca outsider sau candidat surpriză (o persoană sau echipă despre care se știu puține lucruri, dar care obține o victorie neașteptată). Un învingător din umbră, cineva care își ascunde talentele sau abilitățile până în momentul decisiv, o persoană misterioasă care surprinde prin competențele sale, nefiind considerată favorită la început.

Cu excepția politicii în materie de migrație, unde s-a angajat să adopte o poziție mai dură decât Orbán prin eliminarea programului național de muncitori străini, Magyar a promis să elimine multe dintre cele mai problematice aspecte ale programului lui Orbán.

El a promis să restabilească echilibrul democratic, să repare relațiile cu UE pentru a debloca fondurile înghețate ale Uniunii și să combată corupția. De asemenea, a promis să pună capăt dependenței de energia rusă până în 2035, urmărind în același timp „relații pragmatice” cu Moscova.

În ceea ce privește Ucraina, Magyar a declarat că va continua opoziția lui Orbán față de trimiterea de arme către această țară și față de accelerarea procesului de aderare a Kievului la UE.

Cu toate acestea, nu ar fi nevoie de mult pentru a restabili relația Ungariei cu Uniunea Europeană, a afirmat Győri.

„Cred că ceea ce oamenii subestimează este faptul că, dacă Ungaria încetează să mai exercite dreptul de veto asupra unor măsuri esențiale ale UE în cadrul Consiliului European, aceasta ar reprezenta un progres major”, a spus el. „Nu este nevoie ca Péter Magyar să iasă în față și să spună: «Suntem entuziasmați să ajutăm Ucraina sau să susținem tot ceea ce face UE.»”

În ceea ce privește alte chestiuni cheie, cum ar fi eforturile depuse de Orbán și guvernul său pentru a interzice evenimentele Pride, Magyar a evitat să se pronunțe.

„Așadar, el pur și simplu nu abordează tema minorităților de gen și sexuale”, a spus Győri. „Toată lumea presupune că va fi mult mai deschis față de aceste chestiuni decât a fost guvernul Fidesz, și probabil că este adevărat, dar el pur și simplu nu vorbește despre ele. Așadar, este vorba doar de speculații.”

Deasupra acestei victorii planează întrebarea: ce va putea face, în realitate, un guvern condus de Tisza? În cei 16 ani de guvernare ai Fidesz, partidul a umplut statul, mass-media și sistemul judiciar maghiar cu persoane loiale; rămâne de văzut cum vor reacționa acestea la o schimbare de guvern.

„În ceea ce-l privește pe Péter Magyar, există atât semne de întrebare, cât și semne de exclamare”, a declarat Ákos Hadházy, deputat independent maghiar și critic de lungă durată al lui Orbán. „Dar societatea maghiară a acceptat acest lucru.”

