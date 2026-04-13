Opozantul lui Erdogan, mesaj din închisoare pentru Péter Magyar: „Istanbul este alături de Budapesta”

Fostul primar din Istanbul, Ekrem İmamoğlu, l-a felicitat, din închisoare, pe Peter Magyar, câștigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria. İmamoğlu consideră rezultatul procesului electoral un triumf al democrației.

„Ungaria a ales speranța în locul fricii, democrația în locul autocrației”, a precizat fostul edil al Instanbulului.

„Niciun om puternic nu este invincibil atunci când cetățenii refuză să renunțe la libertatea lor”

În postarea despre alegerile din Ungaria, Ekrem İmamoğlu a vorbit despre forța libertății de decizie a cetățenilor. Aceasta ar putea fi o aluzie și la adversarul său politic, președintele turc Tayyip Erdogan.

„În această seară, poporul maghiar a reamintit Europei și lumii întregi că niciun om puternic nu este invincibil atunci când cetățenii refuză să renunțe la libertatea lor”, a mai adăugat İmamoğlu.

„Istanbul este alături de Budapesta”

Mesajul fostului primar s-a încheiat cu un îndemn la speranță și și-a manifestat încrederea că „justiția nu este niciodată învinsă”

„Dintr-o celulă de închisoare din Silivri, transmit cele mai calde felicitări liderului opoziției maghiare, Peter Magyar, și fiecărui alegător care a stat la coadă pentru a apăra statul de drept.

Victoria voastră ne aparține tuturor celor care credem că buletinele de vot sunt mai puternice decât frica și că justiția, oricât de întârziată ar fi, nu este niciodată învinsă.

Istanbul este alături de Budapesta. Curentul se schimbă”, a mai adăugat Ekrem İmamoğlu.

İmamoğlu, arestat pentru corupție

İmamoğlu a fost arestat în martie 2025, sub acuzația de corupţie şi suspectat de a fi şeful unei organizaţii criminale. Acesta riscă până la 2.340 de ani de închisoare, potrivit agenţiei oficiale de presă turce Anadolu.

Ekrem İmamoğlu, considerat principalul rival al lui actualului președinte Erdogan, la viitoarele alegeri prezidenţiale, este urmărit pentru fraudă, spălare de bani şi trucare de licitaţii. Fostul primar a negat toate acuzaţiile împotriva sa, de când a fost arestat.

FOTO: Mediafax/Facebook

