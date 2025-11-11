The Telegraph dezvăluie șocul de pe frontul din Ucraina: Izbucnește cangrena gazoasă, care distruge mușchii și ucide instantaneu

Războiul din Ucraina a dus la reapariția unor boli considerate de mult timp dispărute. Medicii ucraineni raportează cazuri de Cangrenă gazoasă, o infecție bacteriană mortală care distruge mușchii în câteva zile. Boala este asociată din punct de vedere istoric cu Primul Război Mondial datorită combinației de condiții de pe câmpul de luptă, rănile grave și îngrijiri medicale limitate, arată The Telegraph.

Pe frontul din Ucraina sunt condiții ca în Primul Război Mondial

Cangrena gazoasă este asociată din punct de vedere istoric cu Primul Război Mondial datorită combinației unice de condiții de pe câmpul de luptă, răni grave și îngrijiri medicale limitate, similare cu condițiile actuale de pe frontul din Ucraina. În cel de-al doilea Război Mondial, introducerea antibioticelor a redus semnificativ cazurile de infecție de pe câmpurile de luptă.

Războiul modern de tranșee și atacurile rusești cu drone îngreunează evacuarea răniților de pe front și îi face pe soldații răniți să stea ascunși în buncăre zile în șir, sau chiar săptămâni, ceea ce a dus la răspândirea rapidă a infecțiilor. Medicii înregistrează cazuri de cangrenă gazoasă într-o rată nemaiîntâlnită de la al Doilea Război Mondial.

„Primim răniți care au fost răniți acum câteva săptămâni și au fost lăsați în puncte de stabilizare subterane, unde încercăm să le salvăm viața”, a declarat un medic pentru publicația The Telegraph.

Ce este cangrena gazoasă?

Cangrena gazoasă este o infecție musculară severă cauzată în principal de bacteria Clostridium, numită astfel după bulele de gaz care se formează sub piele. Tratamentul pentru această boală necesită îndepărtarea chirurgicală a țesutului infectat și administrarea de antibiotice puternice. Fără îngrijire la timp, mortalitatea este de aproape 100%. Pe timp de război, acest lucru este adesea imposibil deoarece accesul la spitale este limitat, iar livrarea de medicamente și evacuarea sunt complicate din cauza bombardamentelor rusești constante.

