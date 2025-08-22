CNN: Marco Rubio a vorbit cu consilierii europeni pentru securitate națională despre garanțiile pentru UCRAINA

Secretarul de stat al SUA Marco Rubio le-a spus joi consilierilor europeni pentru securitate națională că Statele Unite vor participa la garanțiile de securitate postbelice pentru Ucraina, dar că Administrația Trump crede că Europa ar trebui să-și asume conducerea, potrivit unui diplomat european la curent cu chestiunea.

Rubio, care este și consilierul interimar pentru securitate națională al președintelui Donald Trump, nu a oferit detalii despre garanțiile de securitate specifice la care SUA s-ar putea angaja, a spus diplomatul, dar el a precizat că discuția vine într-un moment critic în care Europa dorește un angajament continuu din partea Administrației Trump.

Convorbirea, care a fost confirmată de un oficial al Administrației Trump, a inclus consilieri pentru securitate națională din NATO, Uniunea Europeană, Franța, Marea Britanie, Finlanda, Italia și Germania, a mai spus diplomatul.

SUA au indicat că sunt deschise să joace un rol limitat în furnizarea de garanții de securitate Ucrainei dacă se ajunge la un acord de pace cu Rusia, care ar putea însemna misiuni de sprijin aerian cu echipaj uman cu piloți americani, au declarat pentru CNN surse familiare cu discuțiile din această săptămână.

Trump a exclus desfășurarea de trupe americane pe teren, dar SUA și aliații săi analizează o serie de alte opțiuni, au spus sursele.

Europenii le-au spus oficialilor americani că ar vrea ca SUA să continue să furnizeze informații militare și supraveghere, a declarat joi diplomatul european.

Oficialul a adăugat că problema i-a fost prezentată direct lui Trump luni, când mai mulți lideri europeni au vizitat Casa Albă, iar președintele a părut receptiv, dar nu și-a luat un angajament explicit.

Întâlniri la vârful conducerii NATO

Miercuri, generalul Dan Caine (șeful Statului Major Întrunit al SUA) s-a întâlnit cu generalul Alexus Grynkewich (comandantul Comandamentului European al SUA și comandantul suprem aliat al NATO în Europa) și șefii apărării din țări europene cheie.

O altă reuniune, mai amplă, a șefilor apărării din statele NATO, condusă de președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, a avut loc tot miercuri.

Întâlnirile militare au urmat discuțiilor de luni de la Casa Albă între Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și aliați europeni cheie. În timpul întâlnirilor, Trump a spus că SUA vor fi implicate în securitatea Ucrainei – dar a precizat clar că Europa va fi „prima linie de apărare”.

Un oficial la curent cu întâlnirile de miercuri a declarat că declarația de implicare a SUA „a schimbat totul” pentru planificarea în jurul garanțiilor de securitate ale Ucrainei.

Planificatorii militari din „Coaliția celor hotărâți” discutaseră deja despre securitatea Ucrainei, dar acele discuții „au reușit să ajungă doar până la un punct, pentru că o mare necunoscută pentru ei era, care este poziția SUA?”, a spus oficialul.

Oficialul a mai spus că aliații „recunosc cu siguranță că, în ciuda implicării SUA, despre care recunosc că încă nu a fost stabilită în termeni concreți, au o responsabilitate inerentă pentru securitatea Europei”.

