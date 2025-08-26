Prima pagină » Știri externe » Tokyo denunță intervenția Beijingului în bazinul Mării Chinei de Est: GAZELE naturale sunt bun comun

26 aug. 2025, 12:40, Știri externe
Japonia nu este de acord ca vecina China să exploateze bazinul Mării Chinei de Est, după ce aceștia ar fi descoperit importante rezerve de gaze naturale.

Beijingul desfăşoară lucrări într-un perimetru unde zonele economice exclusive (ZEE) revendicate de cele două ţări se suprapun, relatează RFI. În acest context, Japonia acuză China că a poziţionat 21 de platforme de foraj care, deşi se află pe partea chineză a frontierei maritime, acestea extrag resursele din partea niponă.

„Este extrem de regretabil că autoritățile de la Beijing vor să-și dezvolte sectorul energetic în mod unilateral, fără să inițieze discuția unui parteneriat, având în vedere că acestea sunt bun comun”, transmite Ministerul Afacerilor Externe de la Tokyo.

Din punctul de vedere al autorităţilor nipone, limita ZEE trebuie trasată de-a lungul liniei mediane dintre cele două ţări. Însă China insistă ca frontiera să fie fixată mai aproape de Japonia, ţinând cont de platoul continental.

Ambiţiile Beijingului în Marea Chinei de Sud şi în Marea Chinei de Est sunt o bogată sursă de fricţiuni cu mai multe ţări din regiune.

