Prima pagină » Știri externe » Traficul aerian a fost reluat pe aeroportul din Munchen după ce a fost perturbat de apariția unor DRONE

Traficul aerian a fost reluat pe aeroportul din Munchen după ce a fost perturbat de apariția unor DRONE

03 oct. 2025, 12:23, Știri externe
Traficul aerian a fost reluat pe aeroportul din Munchen după ce a fost perturbat de apariția unor DRONE

Operaţiunile pe aeroportul din Munchen au fost reluate după ce cu o zi în urmă au fost suspendate pe fondul apariţiei unor drone în spațiul său aerian.

Incidentul a provocat anularea a 17 zboruri şi a perturbat călătoriile a circa 3.000 de pasageri. Controlorii de trafic aerian au impus restricții după ce mai multe drone au fost detectate în zonă, fiind un risc la adresa avioanelor care decolau și aterizau pe piste.

În cursul nopții, 15 zboruri care urmau să aterizeze la Munchen au fost redirecţionate către Stuttgart, Nurnberg, Viena şi Frankfurt, relatează The Guardian.

Liderii UE s-au reunit la mijlocul săptămânii într-un summit informal pentru a discuta propunerile privind instituirea unui zid antri-drone destinat protejării continentului, după ce incidente similare au fost raportate pe mai multe aeroporturi europene.

Rusia neagă orice implicare în incidentele recente. Mai mult, Kremlinul i-a ironizat pe liderii europeni, care consideră Rusia principalul vinovat pentru problemele lor de securitate internă.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Germania: Numeroase incidente cu DRONE care survolează instalații militare sau infrastructură critică

Un pasager american a obținut peste 8 milioane de euro DESPĂGUBIRE, după ce a suferit două accidente vasculare, în timpul unui zbor

Citește și

VIDEO Putin acuză Occidentul că MANIPULEAZĂ procesele electorale /„Așa cum s-a întâmplat în România”
12:10
Putin acuză Occidentul că MANIPULEAZĂ procesele electorale /„Așa cum s-a întâmplat în România”
EXTERNE Statele Unite, în a treia zi de BLOCAJ instituțional. La ce se așteaptă autoritățile americane
12:06
Statele Unite, în a treia zi de BLOCAJ instituțional. La ce se așteaptă autoritățile americane
EXTERNE Israelul urmează să deporteze 470 de activiști care au încercat să intre în Gaza, alături de Greta Thunberg. Încă o navă a fost interceptată
11:14
Israelul urmează să deporteze 470 de activiști care au încercat să intre în Gaza, alături de Greta Thunberg. Încă o navă a fost interceptată
EXTERNE Apple elimină aplicațiile de urmărire ICE la presiunea Administrației Trump
10:34
Apple elimină aplicațiile de urmărire ICE la presiunea Administrației Trump
ULTIMA ORĂ Maria Zaharova „plânge” de mila moldovenilor după alegeri: „Se transformă într-o colonie a Occidentului” / „S-au trezit ostatici”
10:06
Maria Zaharova „plânge” de mila moldovenilor după alegeri: „Se transformă într-o colonie a Occidentului” / „S-au trezit ostatici”
ANALIZĂ Zapad-2025 și capabilitățile de vârf ale Rusiei. „Și-a arătat «colții militari», nu este foarte clar dacă NATO e capabilă să ofere un răspuns decisiv”
10:00
Zapad-2025 și capabilitățile de vârf ale Rusiei. „Și-a arătat «colții militari», nu este foarte clar dacă NATO e capabilă să ofere un răspuns decisiv”
Mediafax
Momentul în care un copac este doborât de vânt peste mașini aflate în mers, în București
Digi24
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
Cancan.ro
Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi intră în buzunar, deși clienții achită o suprataxă
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Mediafax
Cod portocaliu de vânt în București și Ilfov: 86 de intervenții ale pompierilor
Click
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Un român a dat examenul pentru permis auto de 20 de ori și l-a luat de fiecare dată. Așa a câștigat o mică avere, în Franța
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Cancan.ro
TABEL ZODII | Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Primii tineri ar putea fi înrolați în serviciul militar voluntar din 2026. Anunțul făcut de ministrul Apărării: „Astăzi am aprobat”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
VIDEO | O autostradă din România va avea radare fixe la fiecare 2 kilometri. Lucrările au început deja din această săptămână
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Capital.ro
Traian Băsescu a răbufnit de furie. Dan Voiculescu a recunoscut după mulți ani: „A izbucnit, a lovit cu putere”
Evz.ro
Imagini virale din Nepal. Cum a fost primită o româncă de familia soțului
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu! Artistul a dat tot din casă, fără ascunzișuri
RadioImpuls
INCREDIBIL ce cadou de lux și-a făcut Andreea Bostănică de ziua ei de naștere! Influencerița a cheltuit câteva sute de mii de euro: „Un nou capitol începe acum”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Oamenii iartă tehnologia la fel cum îi iartă pe alți oameni, arată un studiu
ACTUALITATE FALS medic estetician, prins în Timiș. Femeia a făcut mai multe operații fără a avea drept de practică
12:58
FALS medic estetician, prins în Timiș. Femeia a făcut mai multe operații fără a avea drept de practică
ACTUALITATE Mihai Jurca, culmea IPOCRIZIEI, după ce i-a lăsat pe ceilalți demnitari fără șofer: „Eu beneficiez de un șofer de la SPP”
12:44
Mihai Jurca, culmea IPOCRIZIEI, după ce i-a lăsat pe ceilalți demnitari fără șofer: „Eu beneficiez de un șofer de la SPP”
GALERIE FOTO Urmează INUNDAȚII grele după episodul de iarnă din octombrie? Cod roșu pe râurile din Oltenia. Mobilizare la Apele Române
12:35
Urmează INUNDAȚII grele după episodul de iarnă din octombrie? Cod roșu pe râurile din Oltenia. Mobilizare la Apele Române
ACTUALITATE Mihai Jurca sare în apărarea ministrului Pâslaru care s-a afișat cu Dragoș Anastasiu la un eveniment oficial: „Nu e un subiect care merită comentat”
12:35
Mihai Jurca sare în apărarea ministrului Pâslaru care s-a afișat cu Dragoș Anastasiu la un eveniment oficial: „Nu e un subiect care merită comentat”
Zacusca, salata de vinete sau fasolea bătută pot fi introduse în DIETELE pentru slăbit? Explicațiile medicului nutriționist Mihaela Bilic
12:31
Zacusca, salata de vinete sau fasolea bătută pot fi introduse în DIETELE pentru slăbit? Explicațiile medicului nutriționist Mihaela Bilic
ACTUALITATE Jurca, sfidător, după ce a cerut IDENTIFICAREA protestatarilor de la Guvern: Probabil nu i-a întrebat nimeni până acum dacă au fost la muncă
12:30
Jurca, sfidător, după ce a cerut IDENTIFICAREA protestatarilor de la Guvern: Probabil nu i-a întrebat nimeni până acum dacă au fost la muncă