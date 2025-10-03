Traficul aerian a fost reluat pe aeroportul din Munchen după ce a fost perturbat de apariția unor DRONE

Operaţiunile pe aeroportul din Munchen au fost reluate după ce cu o zi în urmă au fost suspendate pe fondul apariţiei unor drone în spațiul său aerian.

Incidentul a provocat anularea a 17 zboruri şi a perturbat călătoriile a circa 3.000 de pasageri. Controlorii de trafic aerian au impus restricții după ce mai multe drone au fost detectate în zonă, fiind un risc la adresa avioanelor care decolau și aterizau pe piste.

În cursul nopții, 15 zboruri care urmau să aterizeze la Munchen au fost redirecţionate către Stuttgart, Nurnberg, Viena şi Frankfurt, relatează The Guardian.

Liderii UE s-au reunit la mijlocul săptămânii într-un summit informal pentru a discuta propunerile privind instituirea unui zid antri-drone destinat protejării continentului, după ce incidente similare au fost raportate pe mai multe aeroporturi europene.

Rusia neagă orice implicare în incidentele recente. Mai mult, Kremlinul i-a ironizat pe liderii europeni, care consideră Rusia principalul vinovat pentru problemele lor de securitate internă.

