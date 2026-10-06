Prima pagină » Știri externe » Tragedie aviatică în Nigeria. Un avion militar, cu 32 de persoane la bord, s-a prăbușit în statul Ondo. Niciun pasager nu a supraviețuit impactului

Tragedie aviatică în Nigeria. Un avion militar, cu 32 de persoane la bord, s-a prăbușit în statul Ondo. Niciun pasager nu a supraviețuit impactului

Tragedie aviatică în Nigeria. Un avion militar, cu 32 de persoane la bord, s-a prăbușit în statul Ondo. Niciun pasager nu a supraviețuit impactului
Accident aviatic - Foto: X/ZagazOlaMakama - Imagine cu rol ilustrativ
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un avion militar nigerian ATR-42 s-a prăbușit în statul Ondo, în timp ce zbura de la Benin City spre Lagos. Toate cele 32 de persoane aflate la bord, 25 de pasageri și șapte membri ai echipajului, au murit. 

O nouă tragedie aviatică s-a petrecut de această dată în Nigeria, după ce un avion al Forțelor Aeriene Nigeriene s-a prăbușit luni în sud-vestul țării, în statul Ondo, provocând moartea tuturor celor 32 de persoane aflate la bord, potrivit Reuters.

La bordul aeronavei care efectua un zbor de rutină între Benin City și Lagos se aflau 25 de pasageri și șapte membri ai echipajului.

Președintele Nigeriei, Bola Tinubu, a confirmat că nu există supraviețuitori și și-a exprimat „profunda tristețe” după tragedie, transmițând condoleanțe familiilor victimelor.

„Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene m-a informat, iar eu am dispus Forțelor Aeriene Nigeriene să înceapă imediat o anchetă amănunțită privind cauza accidentului, pentru a preveni repetarea unor astfel de evenimente în viitor”, a declarat Bola Tinubu, președintele Nigeriei, într-un comunicat.

Sursa video – X/@ZagazOlaMakama

Controlorii de trafic au pierdut contactul cu avionul

Aeronava de tip ATR-42 se afla într-o misiune de rutină spre Lagos atunci când a dispărut de pe radar. Controlorii de trafic aerian au raportat că pierdut contactul cu avionul la ora 08:13 GMT, a declarat Festus Keyamo, ministrul nigerian al Aviației.

După declanșarea operațiunilor de căutare, epava aeronavei a fost localizată în apropierea orașului de coastă Igbokoda, în statul Ondo. Echipele de căutare și salvare au fost mobilizate în zonă.

Sursa video – X/@ZagazOlaMakama

Cauza prăbușirii nu este cunoscută deocamdată. Ancheta dispusă de președintele Tinubu urmează să stabilească împrejurările în care avionul militar s-a prăbușit și ce s-a întâmplat în ultimele momente înainte ca legătura cu aeronava să fie pierdută.

Accidentul se numără printre cele mai grave dezastre aeriene produse în Nigeria în ultimii ani.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Marco Rubio, turneu strategic în Europa pentru consolidarea apărării și a cooperării economice, fondul amenințărilor la adresa bazelor SUA. Prima oprire, Islanda
07:55
Marco Rubio, turneu strategic în Europa pentru consolidarea apărării și a cooperării economice, fondul amenințărilor la adresa bazelor SUA. Prima oprire, Islanda
FLASH NEWS Cutremur politic în Canada: separatiștii partidului Quebecois au câștigat alegerile în Quebec. Referendumul pentru independență revine în joc
07:28
Cutremur politic în Canada: separatiștii partidului Quebecois au câștigat alegerile în Quebec. Referendumul pentru independență revine în joc
INCIDENT Momente de panică la bordul unui avion British Airways cu destinația Chicago. Măștile de oxigen s-au desprins, iar avionul a coborât 5.000 de metri
22:58
Momente de panică la bordul unui avion British Airways cu destinația Chicago. Măștile de oxigen s-au desprins, iar avionul a coborât 5.000 de metri
MILITAR Cum se antrenează femeile din Iran pentru războiul cu Statele Unite. Instrucțiile au loc chiar în piețele publice din Teheran sub coordonarea IRGC
22:17
Cum se antrenează femeile din Iran pentru războiul cu Statele Unite. Instrucțiile au loc chiar în piețele publice din Teheran sub coordonarea IRGC
FLASH NEWS Fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, se alătură oficial postului Fox News. Ce presupune noul job în televiziune
21:29
Fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, se alătură oficial postului Fox News. Ce presupune noul job în televiziune
ECONOMIE Ministrul grec al Finanțelor a prezentat bugetul pentru 2027. Pierrakakis se laudă cu stabilitatea economică a Greciei și creșteri peste media Europei
19:44
Ministrul grec al Finanțelor a prezentat bugetul pentru 2027. Pierrakakis se laudă cu stabilitatea economică a Greciei și creșteri peste media Europei
Mediafax
Iranul ar putea „SĂ DISTRUGĂ” două orașe din SUA. Declarația CONTROVERSATĂ a lui Trump
Digi24
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Adevarul
„Fascismul nu se învinge spunându-le oamenilor că sunt proști”. Gelu Duminică critică Biserica pentru lipsa unei reacții după „prohodul” lui CTP
Mediafax
CALCULEAZĂ câte voturi ar avea în Parlament noul PREMIER. Program INTERACTIV
Click
Ce avere are Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan. Apartamentele, terenurile și economiile din declarația de avere
Cancan.ro
Singurul artist care sare în apărarea lui Ian: Eliberați-l!
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Descopera.ro
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Descopera.ro
Ce anume îi face pe oameni să nu revină într-un restaurant?
Mediafax Italia
Poți beneficia de IMPOZIT REDUS! Trebuie doar să știi că...
Mediafax Spania
POȚI PRIMI 220 de euro pe lună PENTRU ALIMENTE! Cum să soliciți ajutorul?!
ȘTIINȚĂ Animalele ar fi apărut cu 200 de milioane de ani mai devreme decât fosilele. Ce arată un studiu
09:04
Animalele ar fi apărut cu 200 de milioane de ani mai devreme decât fosilele. Ce arată un studiu
FLASH NEWS O stație de incubație din Vaslui, motivul scandalului în dosarul „Rețeaua Bogos”, în care a fost audiat și Bolojan. Ar fi generat circa 10 milioane de euro anual, bani negri
09:03
O stație de incubație din Vaslui, motivul scandalului în dosarul „Rețeaua Bogos”, în care a fost audiat și Bolojan. Ar fi generat circa 10 milioane de euro anual, bani negri
EXCLUSIV Eugen Teodorovici susține că AUR ar putea ajunge să aibă singur majoritatea parlamentară dacă nu se rezolvă criza politică
09:00
Eugen Teodorovici susține că AUR ar putea ajunge să aibă singur majoritatea parlamentară dacă nu se rezolvă criza politică
LIVE Cristela și Călin Georgescu, reuniți la DIICOT. Fostul candidat la prezidențiale, adus cu duba poliției, încătușat, la perchezițiile informatice. Soția explică ce știe despre înțelegerile lui
08:25
Cristela și Călin Georgescu, reuniți la DIICOT. Fostul candidat la prezidențiale, adus cu duba poliției, încătușat, la perchezițiile informatice. Soția explică ce știe despre înțelegerile lui
EXCLUSIV Corina Drăgotescu se alătură echipei Gândul. Va semna un editorial în fiecare marți. Povestea jurnalistei, de la Revoluție până la emigrarea în SUA
08:00
Corina Drăgotescu se alătură echipei Gândul. Va semna un editorial în fiecare marți. Povestea jurnalistei, de la Revoluție până la emigrarea în SUA
INEDIT Oamenii sunt convinși că au observat o „eroare în matrice” după ce această femeie ar fi dispărut în timpul unui interviu, în direct la TV
07:55
Oamenii sunt convinși că au observat o „eroare în matrice” după ce această femeie ar fi dispărut în timpul unui interviu, în direct la TV

Cele mai noi

Trimite acest link pe