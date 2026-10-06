Tragedie aviatică în Nigeria. Un avion militar, cu 32 de persoane la bord, s-a prăbușit în statul Ondo. Niciun pasager nu a supraviețuit impactului

Un avion militar nigerian ATR-42 s-a prăbușit în statul Ondo, în timp ce zbura de la Benin City spre Lagos. Toate cele 32 de persoane aflate la bord, 25 de pasageri și șapte membri ai echipajului, au murit.

O nouă tragedie aviatică s-a petrecut de această dată în Nigeria, după ce un avion al Forțelor Aeriene Nigeriene s-a prăbușit luni în sud-vestul țării, în statul Ondo, provocând moartea tuturor celor 32 de persoane aflate la bord, potrivit Reuters.

La bordul aeronavei care efectua un zbor de rutină între Benin City și Lagos se aflau 25 de pasageri și șapte membri ai echipajului.

Președintele Nigeriei, Bola Tinubu, a confirmat că nu există supraviețuitori și și-a exprimat „profunda tristețe” după tragedie, transmițând condoleanțe familiilor victimelor.

„Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene m-a informat, iar eu am dispus Forțelor Aeriene Nigeriene să înceapă imediat o anchetă amănunțită privind cauza accidentului, pentru a preveni repetarea unor astfel de evenimente în viitor”, a declarat Bola Tinubu, președintele Nigeriei, într-un comunicat.

Sursa video – X/@ZagazOlaMakama

Controlorii de trafic au pierdut contactul cu avionul

Aeronava de tip ATR-42 se afla într-o misiune de rutină spre Lagos atunci când a dispărut de pe radar. Controlorii de trafic aerian au raportat că pierdut contactul cu avionul la ora 08:13 GMT, a declarat Festus Keyamo, ministrul nigerian al Aviației.

După declanșarea operațiunilor de căutare, epava aeronavei a fost localizată în apropierea orașului de coastă Igbokoda, în statul Ondo. Echipele de căutare și salvare au fost mobilizate în zonă.

Sursa video – X/@ZagazOlaMakama

Cauza prăbușirii nu este cunoscută deocamdată. Ancheta dispusă de președintele Tinubu urmează să stabilească împrejurările în care avionul militar s-a prăbușit și ce s-a întâmplat în ultimele momente înainte ca legătura cu aeronava să fie pierdută.

Accidentul se numără printre cele mai grave dezastre aeriene produse în Nigeria în ultimii ani.