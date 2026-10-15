Tragedie la o școală din Pakistan. 27 de elevi și un profesor și-au pierdut viața după ce acoperișul clădirii s-a prăbușit în timpul orelor de curs

Cel puțin 27 de elevi, majoritatea cu vârsta sub 13 ani, și un profesor și-au pierdut viața joi după ce acoperișul clădirii s-a prăbușit în timpul orelor de curs, au declarat autoritățile citate de Reuters, avertizând că numărul victimelor ar putea crește.

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Cum s-a produs incidentul

Incidentul a avut loc în orașul Peshawar din nord-vestul Pakistanului, la școala privată Al-Khair Education Center.

„Am scos cel puțin 45 de copii”, a declarat Iftikhar Khan, ofițerul districtual responsabil cu situațiile de urgență, adăugând că s-a raportat că alți copii ar fi rămași îngropați sub dărâmături.

Potrivit Bilal Faizi, un oficial guvernamental, echipele de salvare lucrează pentru a recupera cadavrele și a transporta răniții la spital.

20 dintre persoanele rănite și majoritatea celor decedați au fost duși la Spitalul Lady Reading din oraș, a declarat purtătorul de cuvânt al acestuia, Mohammad Asim.

Un reprezentant al echipelor de salvare a declarat că tavanul s-a prăbușit peste elevi după ce acoperișul unui etaj superior s-a prăbușit, dărâmând cele două etaje.

Autoritățile au declarat că a fost dispusă o anchetă pentru a stabili cauza

Șeful poliției din Peshawar, Mian Saeed, a declarat că se teme că numărul victimelor ar putea crește, întrucât doar 47 dintre cei 110 elevi aflați în acel moment în cele trei săli de clasă au fost salvați.

„Era o structură de clădire fragilă. Acoperișul era supraîncărcat cu lucrări de construcție realizate pe o structură fragilă, ceea ce a provocat prăbușirea”, a adăugat Saeed.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea reprezentanților școlii.