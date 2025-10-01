Trei membri HAMAS care planificau atentate au fost arestați în Berlin /Un incident de securitate a avut loc și în München

Trei presupuși membri ai grupului militant palestinian Hamas au fost arestați miercuri în Berlin, pe fondul suspiciunilor că pregăteau atacuri teroriste la obiective evreiești și israeliene din Germania.

Conform publicației Der Spiegel, cei trei suspecți sunt un cetățean german de origine libaneză în vârstă de 36 de ani, un libanez de 43 de ani și un german de origine siriană în vârstă de 44 de ani.

Indivizii aduseseră în Germania arme de foc pentru comiterea de atentate la obiective evreiești și israeliene. În cursul dimineții, au fost prezentați tribunalului, care a confirmat arestarea preventivă.

Procurorii germani și agenții poliției i-au surprins pe suspecți în timp ce transportau armele de foc.

Cei trei indivizi sunt acuzați de apartenență la o organizație teroristă și planificarea unor atacuri asupra instituțiilor.

Germania, aliat al Israelului, a fost vizată în ultimii ani de o serie de atacuri teroriste soldate cu zeci de morți și sute de răniți.

Tot miercuri, în orașul München, Festivalul ”Oktoberfest” a fost închis aproape toată ziua din cauza unui incident de securitate. Un individ care a comis o agresiune în familie a fost depistat pe stradă având asupra sa un dispozitiv exploziv artizanal. Individul a fost arestat. Din cauza incidentului, poliția a instituit un perimetru de securitate și a intervenit într-o locuință din cartierul Lerchenau. Primarul Dieter Reiter a anunțat, miercuri seară, că festivalul se va relua în regim normal.

Foto: Profimedia

Video: Tagesschau.de

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Macron lucrează la „actualizarea” doctrinei NUCLEARE franceze/ Anunțul va fi făcut „la începutul anului 2026”

VIDEO Macron evocă, la summitul UE, o „CONFRUNTARE” cu Rusia /Președintele Franței avertizează că avioanele ruse ar putea fi doborâte