Prima pagină » Știri externe » Trei membri HAMAS care planificau atentate au fost arestați în Berlin /Un incident de securitate a avut loc și în München

Trei membri HAMAS care planificau atentate au fost arestați în Berlin /Un incident de securitate a avut loc și în München

01 oct. 2025, 21:11, Știri externe
Trei membri HAMAS care planificau atentate au fost arestați în Berlin /Un incident de securitate a avut loc și în München

Trei presupuși membri ai grupului militant palestinian Hamas au fost arestați miercuri în Berlin, pe fondul suspiciunilor că pregăteau atacuri teroriste la obiective evreiești și israeliene din Germania.

Conform publicației Der Spiegel, cei trei suspecți sunt un cetățean german de origine libaneză în vârstă de 36 de ani, un libanez de 43 de ani și un german de origine siriană în vârstă de 44 de ani.

Indivizii aduseseră în Germania arme de foc pentru comiterea de atentate la obiective evreiești și israeliene. În cursul dimineții, au fost prezentați tribunalului, care a confirmat arestarea preventivă.

Procurorii germani și agenții poliției i-au surprins pe suspecți în timp ce transportau armele de foc.

Cei trei indivizi sunt acuzați de apartenență la o organizație teroristă și planificarea unor atacuri asupra instituțiilor.

Germania, aliat al Israelului, a fost vizată în ultimii ani de o serie de atacuri teroriste soldate cu zeci de morți și sute de răniți.

Tot miercuri, în orașul München, Festivalul ”Oktoberfest” a fost închis aproape toată ziua din cauza unui incident de securitate. Un individ care a comis o agresiune în familie a fost depistat pe stradă având asupra sa un dispozitiv exploziv artizanal. Individul a fost arestat. Din cauza incidentului, poliția a instituit un perimetru de securitate și a intervenit într-o locuință din cartierul Lerchenau. Primarul Dieter Reiter a anunțat, miercuri seară, că festivalul se va relua în regim normal.

Foto: Profimedia

Video: Tagesschau.de

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Macron lucrează la „actualizarea” doctrinei NUCLEARE franceze/ Anunțul va fi făcut „la începutul anului 2026”

VIDEO Macron evocă, la summitul UE, o „CONFRUNTARE” cu Rusia /Președintele Franței avertizează că avioanele ruse ar putea fi doborâte

Citește și

EXTERNE Rusia ar putea naționaliza și vinde rapid activele deținute de străini, ca REPRESALII pentru inițiativele europenilor
21:34
Rusia ar putea naționaliza și vinde rapid activele deținute de străini, ca REPRESALII pentru inițiativele europenilor
EXTERNE Macron lucrează la „actualizarea” doctrinei NUCLEARE franceze/ Anunțul va fi făcut „la începutul anului 2026”
20:54
Macron lucrează la „actualizarea” doctrinei NUCLEARE franceze/ Anunțul va fi făcut „la începutul anului 2026”
EXTERNE Germania: Numeroase incidente cu DRONE care survolează instalații militare sau infrastructură critică
20:22
Germania: Numeroase incidente cu DRONE care survolează instalații militare sau infrastructură critică
EXTERNE Vizita lui Robert Fico la summitul de la Copenhaga, unde participă și Nicușor Dan, anulată în ultimul moment. Problemele de sănătate de după tentativa de asasinat s-ar fi ÎNRĂUTĂȚIT
19:12
Vizita lui Robert Fico la summitul de la Copenhaga, unde participă și Nicușor Dan, anulată în ultimul moment. Problemele de sănătate de după tentativa de asasinat s-ar fi ÎNRĂUTĂȚIT
EXTERNE TURCIA se angajează să protejeze integritatea teritorială a Siriei/ Ankara ar putea interveni pentru „prevenirea formării unei forțe teroriste”
19:01
TURCIA se angajează să protejeze integritatea teritorială a Siriei/ Ankara ar putea interveni pentru „prevenirea formării unei forțe teroriste”
INEDIT Faceți cunoștință cu Chunk, cel mai gras urs brun din Alaska. Câte kilograme are uriașul animal
18:43
Faceți cunoștință cu Chunk, cel mai gras urs brun din Alaska. Câte kilograme are uriașul animal
Mediafax
Primăria Capitalei pregăteşte măsuri de urgenţă pe fondul codului portocaliu de vijelie
Digi24
EXCLUSIV România, actor-cheie în apărarea Europei. Planul dezvăluit de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu
Cancan.ro
Mihai Lungu, dat afară de la priveghiul Ioanei Popescu? Bărbatul a început să înjure și a avut o reacție nervoasă la căpătâiul jurnalistei
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
Cazul de la Mănăstirea Frăsinei care a zguduit România: ce pedepse au primit autorii orgiilor sexuale cu minori din chiliile mănăstirii
Mediafax
Adrian Năstase, despre vizita în China: Mi-ar fi plăcut să stau în fața lui Putin sau a lui Kim
Click
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare
Cancan.ro
Cum arată Florentina, prima soție a lui Ilie Bolojan. A părăsit-o cu mult timp înainte să se cupleze cu asistenta Ioana
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
Avion prăbușit în Italia! Toți pasagerii au murit!
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de un șofer din Ghimbav
Descopera.ro
DOVADA că trăim într-un Univers PARALEL
Capital.ro
Guvernul aprobă legea stagiului militar voluntar. Românii cu vârste între 18 și 35 de ani vor întări Armata
Evz.ro
Blestemul lui Florin Ristei. Artistul ar fi fost părăsit din nou de iubită
A1
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani și a anunțat că așteaptă primul copil
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
RadioImpuls
Anunț cu țintă clară! Ce a spus Alexandrina i-a lăsat pe toți în tăcere: "Vreau să știe asta". MESAJUL NEAȘTEPTAT către cei cu care a împărțit competiția stârnește reacții. Ce s-a întâmplat în ZIUA DESCALIFICĂRII cu fosta concurentă din Casa Iubirii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Primele stele au apărut într-un Univers „preîncălzit”, arată un studiu surprinzător
ACTUALITATE Ani de zile urșii, liliecii, hârciogii, pârșii și lostrița au SABOTAT securitatea energetică României. Bogdan Ivan: Acum s-au mobilizat și MOLUȘTELE 
21:58
Ani de zile urșii, liliecii, hârciogii, pârșii și lostrița au SABOTAT securitatea energetică României. Bogdan Ivan: Acum s-au mobilizat și MOLUȘTELE 
TIR românesc, blocat de polițiști timp de 6 zile pe o autostradă pentru neplata unei AMENZI uriașe. Care era suma și de ce fusese sancționat șoferul
21:55
TIR românesc, blocat de polițiști timp de 6 zile pe o autostradă pentru neplata unei AMENZI uriașe. Care era suma și de ce fusese sancționat șoferul
ACTUALITATE Bărbat din București, arestat preventiv, după ce a urmărit o femeie pe stradă și i-a pus cuțitul la gât. Victima a scăpat, cu răni la degete și la gât
21:53
Bărbat din București, arestat preventiv, după ce a urmărit o femeie pe stradă și i-a pus cuțitul la gât. Victima a scăpat, cu răni la degete și la gât
VIDEO Industria HoReCa riscă să fie lovită de o nouă MAJORARE a TVA. Anunțul făcut de ministrul Finanțelor ar putea pune lacăt pe mii de afaceri
21:39
Industria HoReCa riscă să fie lovită de o nouă MAJORARE a TVA. Anunțul făcut de ministrul Finanțelor ar putea pune lacăt pe mii de afaceri
ACTUALITATE Ora de iarnă 2025. Pe ce dată din luna octombrie dăm ceasul înapoi
21:29
Ora de iarnă 2025. Pe ce dată din luna octombrie dăm ceasul înapoi
ACTUALITATE Avertizarea MAE pentru români: Va fi grevă generală în Franța, cu perturbări majore în transporturi, sănătate și educație
21:11
Avertizarea MAE pentru români: Va fi grevă generală în Franța, cu perturbări majore în transporturi, sănătate și educație