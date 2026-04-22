Trezoreria Statelor Unite a prelungit miercuri scutirea de la sancțiunile petrolului rusesc cu 30 de zile, după ce 10 țări au solicitat prelungirea acestora. Anterior, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a precizat că această scutire nu va fi prelungită, scrie The New York Times.

Aceste scutiri nu înseamnă că Rusia va vinde petrolul la liber. Acestea fac parte dintr-un mecanism prin care Occidentul permite vânzarea petrolului rusesc către țări terțe, precum India sau alte state din Africa, dar numai dacă prețul este sub un anumit nivel. Scopul este acela de a menține piața globală aprovizionată și de a limita, în același timp, profiturile Kremlinului.

Prin această prelungire a derogării, Scott Bessent a trebuit să aleagă între a fi ferm cu Rusia și a preveni o criză economică în rândul aliaților sau al națiunilor neutre din „Sudul Global”.

Recomandările autorului: