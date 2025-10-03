Prima pagină » Știri externe » Tribunalul din Helsinki a decis că Finlanda nu poate urmări penal persoanele acuzate de avarierea unor cabluri subacvatice din Marea BALTICĂ, în 2024

03 oct. 2025, 19:08, Știri externe
Un tribunal din Helsinki a decis că Finlanda nu are jurisdicția de a urmări penal persoanele acuzate de avarierea unor cabluri subacvatice de electricitate și date din Marea Baltică, în decembrie 2024.

După ce a constatat că respectivele cabluri tăiate se aflau în afara apelor teritoriale ale Finlandei, tribunalul districtual din Helsinki a respins cazul împotriva căpitanului navei Eagle S și a doi piloți.

Procurorii au susținut că echipajul a permis ca ancora masivă a navei să se târască pe fundul mării, rupând cinci cabluri submarine, inclusiv un important cablu de electricitate între Finlanda și Estonia.

Prima țară NATO care a adus acuzații împotriva echipajului unei nave din „flota din umbră”

După ce grăniceri înarmați au coborât în rapel pe puntea navei și au preluat controlul asupra petrolierului, cei trei membri ai echipajului au fost arestați, iar procesul a început la sfârșitul lunii august.

Finlanda a devenit prima țară NATO care a adus acuzații împotriva echipajului unei nave din „flota din umbră”, folosită de Rusia pentru a eluda sancțiunile occidentale asupra comerțului cu petrol.

Procurorii au cerut o pedeapsă minimă de 2,5 ani de închisoare pentru căpitanul navei și cei doi membri ai echipajului, acuzați de sabotaj agravat și interferențe agravate în telecomunicații, precum și infracțiuni minore, cum ar fi vandalismul și punerea în pericol a siguranței publice.

Pe tot parcursul procesului, cei trei acuzați au spus că tăierea cablurilor a fost un accident, iar avocații inculpaților și ai companiei de transport maritim au afirmat că Finlanda nu are jurisdicție în această chestiune.

Vineri, Tribunalul Districtual din Helsinki a confirmat că nu are jurisdicție în acest caz, întrucât presupusele infracțiuni au fost comise înainte ca nava să intre în apele teritoriale finlandeze.

În motivarea deciziei, instanța a spus că, în acest caz, jurisdicția aparține instanțelor din țara în care nava este sub pavilion – Insulele Cook, în cazul petrolierului Eagle S – sau din țara de cetățenie a pârâților – Georgia și India, în acest caz.

Acum, statul finlandez ar putea să fie nevoit să plătească taxele legale ale inculpaților, o sumă de aproximativ 195.000 de euro, conform radiodifuzorului finlandez Yle.

Un val de sabotaje și atacuri hibride

Părerile oficialilor din regiune rămân împărțite dacă o serie de incidente, în care mai multe cabluri submarine au fost avariate, au fost atacuri intenționate sau doar cauzate de nepriceperea echipajelor de pe niște nave învechite, notează Financial Times.

Europa a fost lovită de un val de sabotaje și atacuri hibride, unele atribuite Rusiei, iar altele doar suspectate ca fiind ordonate de Rusia.

Cel mai recent, dronele rusești au intrat în spațiul aerian polonez și românesc, iar trei avioane de luptă Mig-31 au încălcat teritoriul eston.

Drone potențial legate de Rusia au fost observate deasupra aeroporturilor și infrastructurii militare și civile critice din Danemarca, Norvegia și Germania în ultimele zile.

Autoritățile europene recunosc că întâmpină dificultăți în a găsi autorii unor astfel de atacuri hibride, ieftine de organizat pentru atacator dar costisitoare pentru ținte.

