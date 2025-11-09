Premierul Ungariei, Viktor Orban, a discutat cu jurnaliștii maghiari, în avion, la întoarcerea din SUA spre Budapesta, despre rezultatele vizitei sale la Casa Albă. Orban spune că este foarte încântat de măsurile pe care le-a stabilit de comun acord cu Trump, transmite Europei să se „trezească” pentru că a pierdut lupta cu Ungaria și i-a anunțat pe maghiari că – în urma vizitei din SUA – vor avea facturi mai mici la căldură și combustibil.

Orban: „Europa, este timpul să te trezești!”

„În lumea occidentală se desfășoară o luptă civilizațională. Cei care susțin valorile tradiționale creștine trebuie să învingă forțele progresiste radicale care amenință societățile, familiile și siguranța publică. Viitorul civilizației occidentale este în joc. Europa, este timpul să te trezești!”, spune Orban.

Orban: „Instrumentele Bruxelles-ului împotriva Ungariei au fost neutralizate!”

„Cu scutul financiar american în vigoare, instrumentele Bruxelles-ului împotriva Ungariei au fost neutralizate. Multe dintre atacurile planificate vor pierde acum din forță”, a declarat premierul maghiar.

Orban: „Veți economisi 1000 de forinți pe litru de combustibil și veți avea facturile la gaz de două până la trei ori mai mici în această iarnă”

„Am convenit cu președintele Trump asupra unei scutiri permanente de la sancțiunile SUA privind conductele TurkStream și Druzhba. Acest acord le permite maghiarilor să economisească aproximativ o mie de forinți pe litru de combustibil și menține facturile la gaz de două până la trei ori mai mici în această iarnă”, susține Orban.

Viktor Orban și Donald Trump au avut cel puțin 6 întâlniri în ultimii ani, iar premierul maghiar a fost de două ori primit oficial la Casa Albă. Premierul maghiar este binecunoscut pentru relația apropiată cu liderul american și cu baza sa, MAGA.

Spre deosebire de președintele României, și președintele Poloniei, Karol Nawrocki a avut parte de o primire oficială la Casa Albă imediat după ce a câștigat alegerile prezidențiale.

După întâlnirea dintre Trump și Orban, inclusiv cea între cele două delegații, ambele administrații au confirmat că Ungaria este singura țară NATO pentru care Donald Trump a acceptat scutirea totală de la sancțiunile aplicate Rusiei în ceea ce privește aprovizionarea cu petrol.

„Am creat toate premisele necesare pentru aceasta, ceea ce înseamnă în mod specific că, în cazul conductei Turkish Stream și al conductei Drujba, am primit o scutire completă de sancțiuni. Nu există sancțiuni care ar limita sau ar scumpi furnizarea de gaze către Ungaria. Aceasta este o scutire generală și nelimitată”. […] „O conductă care aduce gazul din sud, cealaltă care aduce petrolul din est – aceste sancțiuni [impuse de Statele Unite asupra produselor energetice din Rusia] nu vor fi aplicate acestor două conducte”, a spus Viktor Orban în conferința de presă de după discuția cu Trump.

