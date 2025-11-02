Trucul folosit de milioane de oameni pentru a călători gratuit. La ce riscuri se supun

Există milioane de oameni care călătoresc în toată lumea, iar faptul că nu au venituri mari nu îi împiedică să facă asta. O soluție la îndemâna multora este voluntariatul în timpul călătoriilor. În jurul acestui concept s-a dezvoltat o adevărată industrie acum și există numeroase platforme unde se pot conecta călătorii și cei care au nevoie de un pic de ajutor în afacerea lor sau chiar acasă.

Entitatea are rolul de intermediar și îi verifică pe cei înscriși, însă asta nu înseamnă că nu există și riscuri.

Naiara a crezut că a dat lovitura în Costa Rica

Pe măsură ce derula videoclipuri cu călători care făceau voluntariat, nomada digitală Naiara Saiz Bilbao a crezut că a dat lovitura. Ea a intrat pe cea mai populară platformă de voluntariat pentru călători, a căutat ceva similar și a dat peste un anunț pentru un post într-un hostel din Costa Rica. Sloganul „Îți place natura și visezi să trăiești lângă mare?” i-a atras imediat atenția.

Saiz Bilbao, originară din Spania, a aflat de această poziție de voluntar care presupunea realizarea unor sarcini pe rețelele de socializare timp de câteva ore pe zi, în schimbul cazării gratuite într-un elegant hostel, situat într-un oraș de coastă foarte popular, înconjurat de junglă luxuriantă și dotat cu o piscină impecabilă.

Din păcate, lucrurile nu s-au desfășurat așa cum se aștepta. La începutul acestui an, Saiz Bilbao a ajuns la o clădire dărăpănată, încă în construcție, cu o intrare care presupunea urcarea unui șir nesfârșit de scări ce duceau către un hostel fără ferestre.

Este sau nu voluntariatul o activitate riscantă

Experiența de voluntariat a lui Saiz Bilbao a fost una memorabilă din toate motivele, dar decizia de a face voluntariat a fost oare mai riscantă decât o călătorie obișnuită?

Toate marile platforme afirmă că acordă o importanță mare siguranței voluntarilor și iau măsuri pentru a preveni situațiile periculoase.

Recomandările autorului: