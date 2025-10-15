Prima pagină » Social » Pașaportul românesc, locul 13 în topul celor mai puternice documente de călătorie din lume. Cine conduce competiția

15 oct. 2025, 14:55, Social
Deși la foarte multe capitole ne aflăm, de regulă, în coada clasamentelor mondială, există și o categorie unde ocupăm un loc fruntaș. Astfel, pașaportul românesc se află pe locul 13 în prestigiosul clasament Henley Passport Index 2025, devansând țări limitrofe ca Bulgaria sau Ucraina.

Țara noastră se clasează pe locul 13 în clasamentul Henley Passport Index 2025, devansând state vecine precum Bulgaria (locul 14) și Ucraina (locul 33).

Pașaportul românesc oferă acces fără viză la 179 de destinații din lume

Documentul oferă acces fără viză la 179 de destinații din lume, consolidând poziția României în rândul celor mai mobile și ușor accesibile țări europene. România face parte din Uniunea Europeană și spațiul Schengen, dar a semnat diverse acorduri internaționale care permit o libertate de mișcare mai mare în multe regiuni ale lumii.

Index pașapoarte

Pe primele locuri se află Singapore (193 destinații), Coreea de Sud (190) și Japonia (189). Liderii europeni ai clasamentului sunt Germania, Italia, Spania, Franța și Elveția. De remarcat că, pentru prima dată în istoria de 20 de ani a indexului, Statele Unite au coborât pe locul 12, alături de Malaezia, cu acces fără viză în 180 de destinații.  În urmă cu numai un deceniu, pașaportul american se afla pe primul loc.

„Declinul puterii pașaportului american în ultimul deceniu este mai mult decât o simplă remaniere a clasamentelor – semnalează o schimbare fundamentală în mobilitatea globală și dinamica puterii non-coerente”, a declarat Christian H. Kaelin, președintele Henley & Partners.

„Națiunile care îmbrățișează deschiderea și cooperarea avansează, în timp ce cele care se bazează pe privilegiile trecutului sunt lăsate în urmă.” Henley Passport Index este utilizat de guverne, experți și investitori ca indicator al legăturilor diplomatice și economice dintre state.  Clasamentul se bazează pe numărul de destinații la care cetățenii pot călători fără viză sau cu viză la sosire.

Cele mai puternice pașapoarte din lume în 2025

  • Singapore (193 destinații)
  • Coreea de Sud (190)
  • Japonia (189)
  • Germania, Italia, Luxemburg, Spania, Elveția (188)
  • Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Irlanda, Olanda (187)
  • Grecia, Ungaria, Noua Zeelandă, Norvegia, Portugalia, Suedia (186)
  • Australia, Republica Cehă, Malta, Polonia (185)
  • Croația, Estonia, Slovacia, Slovenia, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit (184)
  • Canada (183)
  • Letonia, Liechtenstein (182)
  • Islanda, Lituania (181)
  • SUA, Malaezia (180)
  • România (179)

