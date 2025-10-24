Ce proprietari de case nu vor mai avea nevoie de autorizație. Riscuri pentru vecinii de la curte

Acești proprietari de case nu vor mai avea nevoie de autorizație. Noua lege dezbătută în România va declanșa conflicte cu vecinii de la curte. Este vorba despre un proiect care prevede posibilitatea ridicării, în mediul rural, a locuințelor de până la 150 de metri pătrați fără autorizație de construire. Măsura are scopul de a reduce birocrația.

Proprietarii de case care nu vor mai avea nevoie de autorizație

Schimbare majoră pentru proprietarii de terenuri, potrivit noului proiect de Cod al Urbanismului există posibilitatea de a se construi case cu o suprafață de până la 150 de metri pătrați fără a mai fi nevoie de autorizație de construcție. Deși scopul modificării legislative este simplificarea procedurilor și reducerea birocrației, specialiștii în arhitectură și construcții atrag atenția asupra posibilelor consecințe.

Excepția de la lipsa autorizației este justificată doar pentru construcții de mică importanță, precum garaje, magazii sau chiar anexe gospodărești. În schimb, ridicarea unei locuințe, chiar și cu o suprafață de 150 de mp, fără un proiect tehnic detaliat, ar putea reprezenta o decizie riscantă. Lipsa oricărei forme de control poate duce la amplasamente greșite, nerespectarea distanței legale față de gardul vecinilor, probleme de siguranță sau chiar conflicte între vecini, susțin specialiștii în construcții.

Ministrul Dezvoltării a explicat că scopul principal al noii legi este simplificarea procedurilor, fără a fi eliminat complet rolul autorităților locale. Pentru locuințele unifamiliale de până la 150 mp, primăriile vor avea un termen de 15 zile pentru a răspunde solicitărilor cetățenilor. Dacă în acest interval nu este emis un răspuns, beneficiarul poate începe lucrările la construcțiile destinate locuirii proprii. Proiectul de lege se află în dezbatere și rămâne de văzut dacă va fi adoptat.

Proiectul unei case și autorizațiile obligatorii

Proiectul unei case începe cu obținerea certificatului de urbanism, urmat de obținerea avizelor și studiilor preliminare. Abia după aceea, arhitectul poate începe proiectul tehnic al casei, cunoscut și sub denumirea de Documentație Tehnică pentru Autorizarea Construcțiilor. Proiectul include planurile de arhitectură, calculele structurale, proiectele de instalații, planurile de amplasament și notele justificative și se depune la primărie pentru obținerea autorizației de construire, apoi construcția casei poate să înceapă.

