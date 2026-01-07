Într-un mesaj de ultimă oră, Trump spune că se consideră „o națiune”: „Singura națiune de care China și Rusia se tem este DJTrump”. Ce mesaj transmite NATO

Președintele Donald Trump a transmis un mesaj în care a reiterat rolul important pe care îl joacă Statele Unite ale Americii, ca parte a NATO. Acesta a subliniat că singura națiune de care Rusia și China se tem cu adevărat este Donald J. Trump.

Liderul de la Casa Albă a readus în plin plan consecințele benefice pentru SUA pe care le-au avut tarifele impuse asupra națiunilor membre NATO. De asemenea, Trump și-a asumat o bună parte din merit pentru faptul că Ucraina nu a fost preluată în întregime de Rusia.

„Rețineți că toți acei mari fani NATO aveau un PIB de 2% și majoritatea nu își plăteau facturile PÂNĂ CÂND AM VENIT EU. SUA, în mod stupid, plătea pentru ei! Eu, respectuos, i-am dus la 5% PIB, ȘI AU PLĂTIT imediat. Toată lumea spunea că nu se poate face asta, dar se poate, pentru că, dincolo de orice, toți sunt prietenii mei. Fără implicarea mea, Rusia ar fi deținut TOATĂ UCRAINA chiar acum”, a precizat Trump.

De asemenea, președintele SUA a criticat Norvegia, ca națiune NATO, pentru faptul că nu i-a oferit Premiul Nobel pentru Pace, acordat, în final, Corinei Maria Machado, opozanta lui Maduro. Liderul american a subliniat că a „încheiat opt războaie” și că a salvat milioane de vieți.

„Rețineți, de asemenea, că eu singur AM ÎNCHEIAT 8 RĂZBOAIE, iar Norvegia, membră NATO, a ales în mod stupid să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace. Dar asta nu contează! Ceea ce contează este că am salvat milioane de vieți”

Trump a subliniat că națiunile NATO ar fi devenit o țintă ușoară pentru Rusia și China dacă nu SUA nu ar fi făcut parte din alianța nord-atlantică. Președintele Statelor Unite a menționat că „Singura națiune de care China și Rusia se tem și o respectă este Donald J. Trump”

„RUSIA ȘI CHINA NU AU NICIO FRICĂ DE NATO FĂRĂ STATELE UNITE ȘI MĂ ÎNDOIESC CĂ NATO AR FI ACOLO PENTRU NOI DACĂ CHIAR AM AVEA NEVOIE DE EI. TOATĂ LUMEA ESTE NOROCOASĂ CĂ MI-AM RECONSTRUIT ARMATA ÎN PRIMUL MEU MANDAT ȘI CONTINUI SĂ O FAC. Vom fi mereu acolo pentru NATO, chiar dacă ei nu vor fi acolo pentru noi. Singura națiune de care China și Rusia se tem și o respectă este DJT. RECONSTRUIȚI SUA. FĂCEȚI AMERICA DIN NOU MARE!!! Președintele DJT”

FOTO: Mediafax

