Trump amenință că va distruge Insula Kharg și sursele de energie ale Iranului dacă nu se ajunge la un acord în scurt timp

Trump amenință că va distruge Insula Kharg și sursele de energie ale Iranului dacă nu se ajunge la un acord în scurt timp

Donald Trump a anunțat pe Truth Social că Statele Unite se află în discuții serioase cu un regim mai rezonabil de la Teheran dar, în același timp, a amenințat că va distruge toate centralele electrice ale sondelor de petrol, dar și insula Kharg, crucială pentru industria petrolieră a Iranului.

„S-au făcut progrese mari, dar dacă, din orice motiv, nu se ajunge în curând la un acord, ceea ce probabil se va întâmpla, și dacă Strâmtoarea Hormuz nu va fi imediat „deschisă pentru afaceri”, ne vom încheia minunata „ședere” în Iran prin aruncarea în aer și distrugerea completă a tuturor centralelor electrice, a sondelor de petrol și a insulei Kharg (și, eventual, a tuturor instalațiilor de desalinizare!), pe care, în mod intenționat, nu le-am „atins” încă”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

„Aceasta va fi o răzbunare pentru numeroșii noștri soldați și pentru alții pe care Iranul i-a măcelărit și ucis în cei 47 de ani de „domnie a terorii” ai vechiului regim”, a completat Trump.

Iranienii spun că SUA se pregătesc de o invazie terestră

Săptămâna trecută, după ce Donald Trump a declarat că SUA și Iranul au avut „conversații foarte bune și productive” pentru încheierea războiului, oficialii de la Teheran au negat rapid că ar fi avut loc astfel de discuții. În același timp, Iranul a declarat că Statele Unite pregătesc în secret un atac terestru pentru a prelua insula Kharg, vitală pentru producția de petrol a Iranului.

De asemenea, s-au vehiculat mai multe informații potrivit cărora SUA iau în considerare un plan de ocupare sau blocare a Insulei Kharg pentru a face presiuni mai mari asupra iranienilor.

