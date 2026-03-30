Prima pagină » Știri externe » Președintele Egiptului spune că doar Trump poate încheia războiul din Iran. Ce previziuni sumbre are pentru prețul petrolului

Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi spune că Donald Trump este singura persoană care poate opri conflictul din Orientul Mijlociu și l-a îndemnat pe liderul american să oprească războiul cu Iranul deoarece, dacă această operațiune va continua, prețul petrolului va depăși 200 de dolari pe baril în scurt timp, scrie Reuters.

„Îi spun președintelui Trump: nimeni nu poate opri războiul din regiunea noastră din Golf în afară de dumneavoastră”, a declarat Abdel Fattah al-Sisi la ceremonia de deschidere a expoziției energetice egiptene Egypes. „Vă rog, domnule președinte, vă rog. Vă rog să ne ajutați să oprim războiul. Sunteți capabil să faceți acest lucru”, a adăugat acesta.

Egiptul strânge cureaua și trece la raționalizări

Deși Egiptul nu este implicat direct în conflictul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, este printre cele mai afectate țări din cauza repercusiunilor ample ale acestuia, inclusiv de creșterea prețului la petrol și de perturbarea rutelor de transport maritim.

Sâmbătă, guvernul de la Cairo a impus noi ore de închidere la nivel național pentru magazine, restaurante și cafenele ca parte a măsurilor de conservare a energiei.
În prezent, maximul la care petrolul a ajuns pe piața Brent, standardul pentru piața europeană de petrol, este de 113 dolari/baril.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

COMUNICAT Măsuri pentru locuitorii sectorului 4, în plină criză a scumpirilor: Taxă auto revocată, sprijin pentru carburanți și decontarea transportului public
16:16
Măsuri pentru locuitorii sectorului 4, în plină criză a scumpirilor: Taxă auto revocată, sprijin pentru carburanți și decontarea transportului public
JUSTIȚIE Șefi ANAF București, plasați sub control judiciar de DNA. Aceștia primeau șpăgi de zeci de mii de euro pentru a „ierta” firmele de datorii la stat
15:57
Șefi ANAF București, plasați sub control judiciar de DNA. Aceștia primeau șpăgi de zeci de mii de euro pentru a „ierta” firmele de datorii la stat
ADVERTORIAL Cum sunt colectate informațiile despre proprietăți în procesul de înregistrare sistematică
15:50
Cum sunt colectate informațiile despre proprietăți în procesul de înregistrare sistematică
CONTROVERSĂ O țară chinuită degeaba. Încasările guvernului Bolojan din taxe au rămas aproape la fel ca în 2025, după avalanșa de impozite crescute și „reforme”. Gândul prezintă cifrele oficiale
15:47
O țară chinuită degeaba. Încasările guvernului Bolojan din taxe au rămas aproape la fel ca în 2025, după avalanșa de impozite crescute și „reforme”. Gândul prezintă cifrele oficiale
INEDIT Bolovani de aproape 100.000 de lei, „plantați” pe spațiile verzi din Timișoara. Soluția Primăriei lui Dominic Fritz stârnește revoltă
15:33
Bolovani de aproape 100.000 de lei, „plantați” pe spațiile verzi din Timișoara. Soluția Primăriei lui Dominic Fritz stârnește revoltă
REACȚIE Dan Dungaciu (AUR) vorbește despre o umilință a României la Chișinău, de 27 martie: „Absențe oficiale și un eșec diplomatic de proporții”
15:29
Dan Dungaciu (AUR) vorbește despre o umilință a României la Chișinău, de 27 martie: „Absențe oficiale și un eșec diplomatic de proporții”

Cele mai noi

Trimite acest link pe