Președintele Egiptului spune că doar Trump poate încheia războiul din Iran. Ce previziuni sumbre are pentru prețul petrolului

Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi spune că Donald Trump este singura persoană care poate opri conflictul din Orientul Mijlociu și l-a îndemnat pe liderul american să oprească războiul cu Iranul deoarece, dacă această operațiune va continua, prețul petrolului va depăși 200 de dolari pe baril în scurt timp, scrie Reuters.

„Îi spun președintelui Trump: nimeni nu poate opri războiul din regiunea noastră din Golf în afară de dumneavoastră”, a declarat Abdel Fattah al-Sisi la ceremonia de deschidere a expoziției energetice egiptene Egypes. „Vă rog, domnule președinte, vă rog. Vă rog să ne ajutați să oprim războiul. Sunteți capabil să faceți acest lucru”, a adăugat acesta.

Egiptul strânge cureaua și trece la raționalizări

Deși Egiptul nu este implicat direct în conflictul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, este printre cele mai afectate țări din cauza repercusiunilor ample ale acestuia, inclusiv de creșterea prețului la petrol și de perturbarea rutelor de transport maritim.

Sâmbătă, guvernul de la Cairo a impus noi ore de închidere la nivel național pentru magazine, restaurante și cafenele ca parte a măsurilor de conservare a energiei.

În prezent, maximul la care petrolul a ajuns pe piața Brent, standardul pentru piața europeană de petrol, este de 113 dolari/baril.

