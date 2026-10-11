Rusia și Ucraina au ajuns la un „armistițiu energetic”, anunță Trump. „Ambele părți au fost de acord“

Ucraina și Rusia au ajuns la un acord privind un armistițiu energetic, a anunțat, duminică, președintele Statelor Unite, Donald Trump.

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„Începând de acum, există un ARMISTIȚIU energetic în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au fost de acord. Nu îl încălcați! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestui subiect”, a scris președintele SUA pe contul său de Truth Social.

Deocamdată,niciuna dintre părți nu a confirmat existența acestui armistițiu. De asemenea, postarea lui Trump nu menționează niciun interval de timp în care acest armistițiu ar fi valabil.

Reamintim că, în cadrul unei întâlniri cu presa de sâmbătă, Trump l-a criticat pe Volodimir Zelenski pentru atacurile asupra rafinăriilor rusești, care au avut un impact asupra aprovizionării globale cu motorină.

„Le-am spus: «Puteți face ce vreți cu Rusia, dar nu atacați rafinăriile, pentru că asta provoacă o problemă la nivel mondial»”, a declarat Trump. „Și (Volodimir Zelenski) vrea să creeze probleme lumii întregi.“ „Vrea să creeze probleme fermierilor noștri și crescătorilor de animale în ceea ce privește motorina, deoarece Rusia furnizează o mare parte din motorina de pe piața mondială. „Și le-am spus: «Faceți ce vreți, dar nu vă atingeți de motorină, pentru că asta e o problemă gravă, o penurie majoră». „Și ce face el? Se duce și se ia de motorină.”

După criticile lui Trump, președintele Volodimir Zelenski a declarat, duminică dimineața, că Ucraina este dispusă să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești, cu condiția ca și rușii să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Într-un mesaj publicat pe canalul său de Telegram, liderul de la Kiev a subliniat că orice măsuri luate în direcția dezescaladării trebuie să fie reciproce și însoțite de garanții reale.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, folosind o flotă în creștere de drone produse pe plan intern și, în anumite operațiuni, rachete. Conform rapoartelor militare și datelor din piața energiei, numeroase rafinării rusești au fost oprite complet sau și-au suspendat activitatea de procesare din cauza avariilor severe. Ca urmare a acestor distrugeri, capacitatea de rafinare a Rusiei a scăzut considerabil în vara și toamna anului 2026, obligând Kremlinul să impună restricții severe la exportul de carburanți.

Trump și Putin, acord energetic

Vineri seara, însă, un anunț surpriză a venit de la Casa Albă. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat, pe 9 octombrie, că a ajuns la o înțelegere cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma unei convorbiri telefonice, pentru furnizarea unor cantități importante de motorină rusească către Statele Unite și piața mondială.

Potrivit mesajului publicat de Trump pe platforma Truth Social, Rusia ar urma să livreze imediat peste 300.000 de tone de motorină, alte 500.000 de tone în luna noiembrie și încă un milion de tone la scurt timp după aceea.