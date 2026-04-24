Trump exclude un atac nuclear împotriva Iranului, dar avertizează: „Nu aș folosi arma nucleară. Am tot timpul din lume, ei nu”

Mihai Tănase
Președintele Donald Trump afirmă că SUA nu vor folosi arma nucleară împotriva Iranului, în plin conflict tensionat în Orientul Mijlociu. Liderul de la Casa Albă susține că Washingtonul nu se grăbește să încheie războiul și că presiunea este în continuare pe regimul de la Teheran.

Președintele Donald Trump a declarat clar că Statele Unite nu intenționează să recurgă la arma nucleară în conflictul cu Iran, într-un schimb tensionat de replici cu presa în Biroul Oval.

„Nu, nu aş folosi-o. Nu ar trebui să fie niciodată posibil ca cineva să folosească arma nucleară”, a declarat Trump, potrivit Reuters.com.

Donald Trump – Foto: X/@StateDept

Liderul de la Casa Albă a reacționat ferm la întrebările jurnaliștilor, precizând că Statele Unite nu au nevoie de un astfel de arsenal pentru a-și atinge obiectivele militare.

„Nu avem nevoie de ea. De ce să pui o întrebare atât de stupidă? De ce aş folosi arma nucleară când i-am anihilat complet, într-un mod foarte convenţional?”, a spus Trump.

Trump: „Nu mă grăbiți” în negocierile de pace

În paralel, Donald Trump a transmis că nu există un termen limită clar pentru încheierea conflictului și că Washingtonul nu se află sub presiune pentru a ajunge rapid la un acord.

„Am tot timpul din lume, dar Iranul nu are”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

În discuțiile cu presa, acesta a insistat asupra ideii că situația internă din Iran este instabilă și că SUA preferă să lase timp pentru eventuale evoluții.

„Nu mă grăbiți. Sunt în haos, așa că ne-am gândit să le oferim o șansă să rezolve o parte din problemele lor.”, le-a spus reporterilor.

Declarațiile vin într-un moment critic, marcat de escaladarea tensiunilor în Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic esențial pentru transportul global de petrol.

Președintele american a ordonat recent forțelor navale să intervină dur împotriva oricăror acțiuni considerate ostile din partea Iranului, inclusiv plasarea de mine maritime. În același timp, liderul american a recunoscut incertitudinea privind conducerea de la Teheran, afirmând că SUA nu știu „cine este liderul în Iran”.

Planul Europei pentru securizarea strâmtorii Ormuz: Londra și Parisul pregătesc o intervevnție militară defensivă pe ruta strategică a petrolului

Trump susține că Iranul cedează economic: „Se prăbușesc financiar! Pierd 500 milioane $ pe zi și vor ca Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă imediat”

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
10:00
O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
POLITICĂ Se pregătește revenirea lui Putin în „lumea mare” a politicii internaționale. Rusia ar urma să fie invitată oficial la summitul G20 din SUA
09:38
Se pregătește revenirea lui Putin în „lumea mare” a politicii internaționale. Rusia ar urma să fie invitată oficial la summitul G20 din SUA
FLASH NEWS Planul Europei pentru securizarea strâmtorii Ormuz: Londra și Parisul pregătesc o intervevnție militară defensivă pe ruta strategică a petrolului
08:52
Planul Europei pentru securizarea strâmtorii Ormuz: Londra și Parisul pregătesc o intervevnție militară defensivă pe ruta strategică a petrolului
CONTROVERSĂ Programul „Gold card” al lui Trump pentru bogații planetei, fără interes. O singură viză permanentă de 1.000.000 de dolari a fost emisă
08:17
Programul „Gold card” al lui Trump pentru bogații planetei, fără interes. O singură viză permanentă de 1.000.000 de dolari a fost emisă
ULTIMA ORĂ Spionul moldovean care vindea secretele României către Rusia este extrădat. Imagini în premieră
07:48
Spionul moldovean care vindea secretele României către Rusia este extrădat. Imagini în premieră
CONTROVERSĂ Meta anunță concedieri masive. 8.000 de angajați își pierd locul de muncă din cauza inteligenței artificiale: Zuckerberg: „2026, anul revoluției AI”
07:26
Meta anunță concedieri masive. 8.000 de angajați își pierd locul de muncă din cauza inteligenței artificiale: Zuckerberg: „2026, anul revoluției AI”
Mediafax
Ești femeie, ai putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Cancan.ro
500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Instabilitate pe flancul de est al NATO. Rușii profită de criza politică din România și de noul guvern din Bulgaria: „Putin are acum un plan clar”
Mediafax
Pași decisivi pentru finalizarea Autostrăzii Sibiu - Pitești
Click
Ce a înfuriat-o pe Anca Serea la supermarket: „Oameni buni, ce se întâmplă cu voi?”
Digi24
Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital, după ce s-a lovit la cap
Cancan.ro
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu astronauții atunci când se întorc pe Pământ
ULTIMA ORĂ De anul trecut, angajaţii Şantierului Damen din Mangalia trăiesc din promisiuni. Marţi ies din nou în stradă
10:08
De anul trecut, angajaţii Şantierului Damen din Mangalia trăiesc din promisiuni. Marţi ies din nou în stradă
JOBURI Ce pensie o să primești pentru meseria ta, dacă ai lucrat 38 de ani cu carte de muncă. Tabel complet pentru 25 de profesii populare în România
10:05
Ce pensie o să primești pentru meseria ta, dacă ai lucrat 38 de ani cu carte de muncă. Tabel complet pentru 25 de profesii populare în România
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „PSD a trecut în opoziție și vom vedea ce va face acest Guvern PNL-USR. Am fost un mare dușman al coaliției de guvernare”
10:00
Ion Cristoiu: „PSD a trecut în opoziție și vom vedea ce va face acest Guvern PNL-USR. Am fost un mare dușman al coaliției de guvernare”
ACTUALITATE „Vampirul energetic” nebănuit din bucătărie. Acest electrocasnic consumă cât 70 de frigidere la un loc
09:59
„Vampirul energetic” nebănuit din bucătărie. Acest electrocasnic consumă cât 70 de frigidere la un loc
POLITICĂ Liderul senatorilor AUR acuză că vicepremierul Oana Gheorghiu „promovează un mecanism netransparent de vânzare a acțiunilor statului”
09:50
Liderul senatorilor AUR acuză că vicepremierul Oana Gheorghiu „promovează un mecanism netransparent de vânzare a acțiunilor statului”
ULTIMA ORĂ Tudor Gheorghe a fost transportat de urgență la spital în Iași după ce a căzut în baia hotelului unde era cazat
09:48
Tudor Gheorghe a fost transportat de urgență la spital în Iași după ce a căzut în baia hotelului unde era cazat

