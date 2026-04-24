Trump exclude un atac nuclear împotriva Iranului, dar avertizează: „Nu aș folosi arma nucleară. Am tot timpul din lume, ei nu”

Președintele Donald Trump afirmă că SUA nu vor folosi arma nucleară împotriva Iranului, în plin conflict tensionat în Orientul Mijlociu. Liderul de la Casa Albă susține că Washingtonul nu se grăbește să încheie războiul și că presiunea este în continuare pe regimul de la Teheran.

Președintele Donald Trump a declarat clar că Statele Unite nu intenționează să recurgă la arma nucleară în conflictul cu Iran, într-un schimb tensionat de replici cu presa în Biroul Oval.

„Nu, nu aş folosi-o. Nu ar trebui să fie niciodată posibil ca cineva să folosească arma nucleară”, a declarat Trump, potrivit Reuters.com.

Liderul de la Casa Albă a reacționat ferm la întrebările jurnaliștilor, precizând că Statele Unite nu au nevoie de un astfel de arsenal pentru a-și atinge obiectivele militare.

„Nu avem nevoie de ea. De ce să pui o întrebare atât de stupidă? De ce aş folosi arma nucleară când i-am anihilat complet, într-un mod foarte convenţional?”, a spus Trump.

Trump: „Nu mă grăbiți” în negocierile de pace

În paralel, Donald Trump a transmis că nu există un termen limită clar pentru încheierea conflictului și că Washingtonul nu se află sub presiune pentru a ajunge rapid la un acord.

„Am tot timpul din lume, dar Iranul nu are”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

În discuțiile cu presa, acesta a insistat asupra ideii că situația internă din Iran este instabilă și că SUA preferă să lase timp pentru eventuale evoluții.

„Nu mă grăbiți. Sunt în haos, așa că ne-am gândit să le oferim o șansă să rezolve o parte din problemele lor.”, le-a spus reporterilor.

Declarațiile vin într-un moment critic, marcat de escaladarea tensiunilor în Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic esențial pentru transportul global de petrol.

Președintele american a ordonat recent forțelor navale să intervină dur împotriva oricăror acțiuni considerate ostile din partea Iranului, inclusiv plasarea de mine maritime. În același timp, liderul american a recunoscut incertitudinea privind conducerea de la Teheran, afirmând că SUA nu știu „cine este liderul în Iran”.

