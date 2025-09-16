Prima pagină » Știri externe » Trump, înaintea vizitei în Marea Britanie: Statele europene trebuie să înceteze “imediat” să mai cumpere petrol din RUSIA

16 sept. 2025, 18:26, Știri externe
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va “trebui să se pună în mișcare și să ajungă la o înțelegere” iar statele europene trebuie să înceteze “imediat” să mai cumpere petrol din Rusia, a declarat președintele SUA Donald Trump.

Declarațiile președintelui au fost făcute înainte de îmbarcarea pentru vizita de stat în Marea Britanie, unde autoritățile au declarat că pregătesc cea mai mare operațiune de securitate de protecție de la încoronarea regelui Charles al III-lea în 2023.

„Va fi frumos”, a spus Trump despre călătoria sa în Marea Britanie:

„Ei bine, relația mea este foarte bună cu Marea Britanie, iar Charles, după cum știți, care acum este rege, este prietenul meu, și este prima dată când se întâmplă acest lucru, când cineva este onorat de două ori, așa că este o mare onoare”.

Trump a făcut aluzie la discuții comerciale, spunând că Marea Britanie “vrea să vadă dacă poate perfecționa acordul comercial”, adăugând că el e dispus să „îi ajute”, notează The Guardian.

„Europa trebuie să înceteze să mai cumpere petrol din Rusia”

Întrebat despre lipsa de progres în discuțiile cu președintele rus Vladimir Putin în ceea ce privește Ucraina, Trump a spus:

„Ca să dansezi tango, este nevoie de doi oameni. Aceștia sunt doi oameni, Zelenski și Putin, care se urăsc unul pe celălalt și se pare că trebuie să stau în cameră cu ei, pentru că nu pot sta într-o cameră împreună. Există o ură mare acolo.”

Trump apoi a susținut că summitul cu Vladimir Putin din Alaska „a avut multe rezultate”.

Trump a mai spus că Zelenski „va trebui să se pună în mișcare și să facă o înțelegere” pentru a pune capăt invaziei ruse în Ucraina.

„Va trebui să facă o înțelegere; Zelenski va trebui să facă o înțelegere, iar Europa trebuie să înceteze să mai cumpere petrol din Rusia. Ok? Știți, ei vorbesc, dar trebuie să înceteze să mai cumpere petrol din Rusia”.

Întrebat dacă va pune mai multă presiune asupra UE și NATO, Trump a spus că „problema” este că „ei cumpără petrol rusesc”.

„Nu vreau ca ei să cumpere petrol rusesc și ei trebuie să se oprească imediat. Nu este corect pentru noi. Ei cumpără petrol rusesc, iar noi trebuie să facem lucruri”.

Trump: „Am oprit șapte războaie în ultimele opt luni. Am crezut că acesta ar fi fost cel mai ușor, pentru că îl cunosc pe Putin”

Trump a spus apoi că SUA face bani, deoarece „ei cumpără totul din SUA; spre deosebire de Biden, care a dat 350 de miliarde de dolari, noi chiar câștigăm bani”.

„Dar nu vreau să fac bani. Știți ce vreau? Vreau ca războiul să se oprească”, a spus Trump.

Mai târziu, răspunzând la o întrebare a unui jurnalist ucrainean, Trump a adăugat că „iubește Ucraina”, dar a recunoscut că „are probleme serioase”.

„Asta nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată. Este un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată. Țara are probleme foarte serioase. Dar o să opresc războiul”, a spus Trump.

Președintele a adăugat:

„Am oprit șapte războaie în ultimele opt luni. Am crezut că acesta ar fi fost cel mai ușor, pentru că îl cunosc pe Putin, dar nu este, pentru că există o ură uriașă între Zelenski și Putin, dar vom opri războiul”.

Foto: Profimedia

