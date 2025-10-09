Prima pagină » Știri externe » Trump, întrerupt brusc de Rubio înainte de anunțul privind armistițiul din Israel. Ce mesaj i-a transmis Secretarul de Stat

09 oct. 2025, 11:04, Știri externe
În timpul unei conferințe de presă susținute la Casa Albă, cu scopul de a oferi o actualizare pe situația din Orientul Mijlociu, președintele american Donald Trump a fost întrerupt inopinat de Secretarul de Stat, Marco Rubio.

La scurt timp după ce a primit biletul din partea lui Rubio, Trump a făcut un anunț la care nimeni nu se aștepta.

„Am primit un bilet de la Secretarul de Stat, care spune că suntem foarte aproape de a obține o înțelegere în Orientul Mijlociu și vor avea nevoie de mine foarte rapid. Așa că voi mai răspunde la câteva întrebări înainte să plec”, a declarat Trump.

Tonul urgent al notei a venit după ce delegația americană prezentă la negocieri a transmis că atât Israel, cât și Hamas, sunt pregătite pentru armistițiu, notează The Guardian.

În paralel, președintele american a transmis pe rețeaua sa, Truth Social, că toți ostaticii israelieni vor fi eliberați de Hamas.

„Vom obține o pace durabilă în Orientul Mijlociu”, a concluzionat Trump la finalul întâlnirii de la Casa Albă.

